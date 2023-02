Un des derniers géants

Né en 1922, Jean Malaurie est une personnalité hors normes. Naturaliste, anthropologue et écrivain, il a dirigé 31 missions du Groenland à la Sibérie. Il initie l'anthropogéaographie pour étudier les peuples premiers à partir de leur environnement. Il fonde en 1955 la collection "Terre Humaine" aux éditions Plon, qui nait avec son premier chef d'œuvre Les Derniers rois de Thulé. Directeur de recherche (CNRS-EHESS) et ambassadeur de l'UNESCO, il défend les intérêts des peuples polaires sur tous les fronts. Jean Malaurie, qui a donc eu cent ans le 22 décembre 2022, nous offre un livre testament qui n’est pas qu’un roman d’aventures. De la pierre à l’âme (Plon) décrit avec précision la vie des Inuits aux côtés desquels il a vécu, mais nous parle également de la manière dont leur fréquentation a modifié en profondeur sa vision de l’existence. Somme intellectuelle, qui plonge dès le début son lecteur dans l’effervescence intellectuelle des années de l’immédiat après-guerre, œuvre de mémoire qui revient sur une aventure humaine inaugurée il y a soixante-dix ans, le texte se lit aussi comme un récit d'apprentissage et une quête initiatique. Comme un livre prophétique aussi. :Jean Malaurie y dénonce le lien rompu avec le cosmos, la destruction de la faune et des milieux naturels, la réduction de la bio – diversité, l’exploitation productiviste des ressources, l’agonie programmée de ces « sentinelles » que sont les peuples racines. "Dans le regard d’un chien ou d’un oiseau, il y a une telle humanité que l’on est pris par la nostalgie d’un paradis perdu". Fabula vous propose de feuilleter l'ouvrage…

