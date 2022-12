L'injonction est partout : il s'agirait de retrouver une sensibilité au monde, aux êtres et aux choses qui le composent, mais comment cultiver concrètement l’art d’observer ? L'anthropologue genevois Nicolas Nova fait le pari que les manières de construire l’attention perceptive au monde peuvent s'enseigner : son manuel d'Exercices d'observation (Premier Parallèle) s'inspire des façons de faire des écrivains, des anthropologues, des ethnographes, des designers ou des artistes ; présenté sous la forme de consignes, l'ouvrage invite son lecteur à devenir lui-même un explorateur de ce que Georges Perec appelait l'"infra-ordinaire".

L'art d'observer est aussi le produit d'une histoire, comme Lucien Derainne vient le rappeler dans « Qu'il naisse l'observateur ». Penser l'observation 1750-1850 (Droz). Ce qu’on appelait alors l’"esprit d’observation" était un talent universel, dont l’existence menaçait le consensus scientifique. Dans la philosophie sensualiste, plus un individu est observateur, plus il se perfectionne au contact du monde : l’observation ne dévoile la vérité qu’en faisant diverger les esprits. Pour résoudre ce dilemme, la méthodologie se fit politique et nourrit une pensée contestataire, de la bohème littéraire du XVIIIe siècle aux socialistes du XIXe. L’invention de l’objectivité finit par clore les débats, vers 1850, en annulant le génie d’observation au profit d’une substitution conventionnelle entre savants. Néanmoins, l’ancien schéma méthodologique se maintint dans la littérature réaliste. L’auteur observateur définit un réel commun à partir d’une négociation critique sur les talents. Cette littérature réaliste constitue donc une proposition épistémologique originale, qui interpelle encore nos sciences humaines.

Rappelons la parution en 2018 de l'essai de Martin Wagner dont la traduction se fait toujours attendre : The Narratology of Observation. Studies in a Technique of European Literary Realism (De Gruyter), mais qu'il est désormais possible de lire en ligne... dans sa version anglaise.