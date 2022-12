L’anomalie d'Hervé Tellier est un phénomène de librairie : prix Goncourt d’après-confinement, livre fédérateur qui a signé le retour du public en librairie et s’est vendu à près d’1,5 millions d’exemplaires, traduit dans toutes les langues, il est surtout un extraordinaire roman choral, qui se lit comme un polar. Mais qui est son auteur ? Comment cet écrivain prolifique mais discret est-il devenu le romancier le plus vendu en France ? Lui qui fut d’abord linguiste, journaliste scientifique et culinaire, a trouvé dans l’Oulipo une famille littéraire d’adoption, et dans l’écriture sous contrainte un tremplin pour sa création : trente années de carrière littéraire mêlant romans, récits autobiographiques, recueils de poèmes et pièces de théâtre. Eliana Vicari s’est entretenue avec lui durant plusieurs jours. Ensemble, ils parlent de tout : l’art du roman, le langage, l’humour, l’histoire littéraire, mais aussi la transmission familiale, les femmes et le sexe, ou encore l’écriture de la Shoah. Ce documentaire réalisé par Blanche Cerquiglini est visible en libre accès sur la chaîne YouTube de la Librairie Mollat : Hervé Le Tellier sans anomalie, dialogue avec Eliana Vicari.