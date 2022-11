Le tour du monde en 80 aliments

En 202O, Sylvain Venayre, Pierre Singaravélou nous ouvraient les portes du grand Magasin du monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours (Fayard), un riche volume qui nous apprenait que le surf fut d'abord une pratique politique et religieuse, et que la passion du piano a accéléré l'extermination des éléphants des savanes africaines. Les deux associés récidivent chez le même éditeur, avec L'épicerie du monde. La mondialisation par les aliments, du XVIIIe siècle à nos jours : des frites au parmesan, de la chorba au ceviche en passant par la margarine, ces aliments, tantôt simples, tantôt savamment préparés, nous permettent de comprendre, au plus près de nos pratiques intimes, la mondialisation et ses limites. Un voyage insolite et passionnant dans la grande épicerie du monde. Saviez-vous que le Christmas pudding est une recette impériale, composée de rhum jamaïcain, de raisins secs d’Australie, de sucre des Antilles, de cannelle de Ceylan, de clous de girofle de Zanzibar, d’épices d’Inde et de brandy de Chypre ? Ou qu’un des symboles de l’américanisation, le ketchup, est aujourd’hui confectionné en grande partie à partir de concentré de tomates chinois? Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…