Circus sciences. Cirque et nouveaux médias

Le cirque a toujours été trans/inter/pluridisciplinaire, et c’est sans doute cette capacité au décloisonnement, aux croisements et au métissage qui explique ses évolutions et sa longévité. Après sa rencontre fertile avec le cinéma, il a su une nouvelle fois se renouveler en intégrant les nouveaux médias, qui modifient pourtant en profondeur ses conditions d’existence. (A. de Morant et C. Chatelet)



Sommaire



DOSSIER THÉMATIQUE : « CIRQUE ET NOUVEAUX MÉDIAS »

Alix de Morant, Claire Chatelet

Introduction : Le cirque sous influence numérique

I – TECHNIQUES ET HYBRIDATION

Jean-Paul Fourmentraux

Le cirque entre arts et sciences : modes d’existences d’un comédien virtuel

Marie Tissot

Bosch Dreams : un spectacle intermédial

II – RECONFIGURATION DES FIGURES CIRCASSIENNES

Caroline Obin

Dynamiques interdisciplinaires dans My color is rich , parcours de vidéographes vibratoires, 2018

Cédric Plessiet

Art numérique, art du cirque et art forain, de l’expérience artistique et pédagogique à la recherche/création autour des problématiques d’interactions en art numérique



III – L’ANIMAL ET SON DOUBLE

Gaëtan Rivière

L’Adieu aux animaux : les usages circassiens du numérique face aux disciplines traditionnelles. Le cas des animaux holographiques de l’Écocirque

Charlène Dray

De l’animal à l’artefact : penser le vivant au-delà du divertissement. Cirque et scénographie interactive pour une polysémie des langages inter-espèces

IV – ENTRETIENS

Corinne Linder & Claire Chatelet

« Dans le ciel… à la recherche des sens »

Adrien M., Claire B. & Alix de Morant

« Des opérations pour capter l’imperceptible »

VARIA

E. E. Cummings, trad. Jean-Pierre Richard. The Adult, the Artist and the Circus. A Midly Philosophic Plea for the Performers, the Menagerie and the Freaks (L'adulte, l'artiste et le cirque. Playdoyer modérément philosophique en faveur des Artistes de cirque, de la Ménagerie et des Phénomènes de foire)

