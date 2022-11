Judith Rohman, Le Héros et la Déesse. Personnages, stratégies narratives et effets de lecture dans l’"Énéide" de Virgile

Trop humain selon les uns, manquant de cœur selon les autres, Énée est-il un héros raté ? Les dieux de l’Énéide sont-ils des personnages au même titre que les personnages humains ou doivent-ils être lus de façon allégorique ?

La présente étude affronte le double problème du personnel humain et du personnel divin dans l’Énéide. Elle est le fruit d’une réflexion sur l’apport de la narratologie et des théories de la lecture à l’étude des personnages dans l’épopée latine : en abordant la question en termes d’effets de lecture (l’effet-personnage), on peut envisager à la fois l’aspect affectif et projectif de la lecture, et sa dimension herméneutique. Après une partie liminaire qui vise à définir les contours de la notion d’effetpersonnage, Énée puis Junon, le héros et la déesse qui est sa grande opposante, font chacun l’objet d’une étude détaillée : les effets de lecture et leurs variations au fil du récit permettent d’apporter un éclairage nouveau sur la question de la structure de l’œuvre, sur la conception de l’héroïsme qui se dégage de l’Énéide (engageant l’interprétation idéologique de l’épopée) ainsi que sur l’esthétique de Virgile.

Sommaire

Première partie. Frontières du personnage

Introduction à la première partie

Chapitre premier

Des dieux et des hommes, d’un monde à l’autre

Chapitre deux

(Dés)allégoriser les dieux

Chapitre trois

Divines figures du récit

Deuxième partie. Énée, les troubles du héros

Introduction à la deuxième partie

Chapitre premier

L’élu du destin

Chapitre deux

Mi-homme, mi-dieu

Chapitre trois

Le héros pris en défaut ?

Troisième partie. Junon, déesse, personnage

Introduction à la troisième partie

Chapitre premier

Junon et l’effet-personne

Chapitre deux

Junon et le récit (l’effet-pion)

Chapitre trois

Junon, le rêve d’un autre mondeConclusionBibliographieIndex des passages commentés