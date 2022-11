Critique n° 906 – Contre-enquêtes : faits divers et fiction

Le fait divers sanglant fascine. Non résolu, il passionne. Rien d’étonnant à ce que les écrivains s’en inspirent ou s’en emparent : de Stendhal à Truman Capote, ils ont été nombreux à mettre cet atout dans leur jeu. Mais le jeu lui-même est en train de changer. Qu’elle « fictionnalise » des crimes bien réels ou qu’elle rouvre des dossiers que l’on croyait depuis longtemps classés, toute une littérature d’aujourd'hui s’adonne à la contre-enquête.

Simple perpétuation, par d’autres moyens, d’une connivence invétérée ? Ou émergence d’une nouvelle relation entre écrivains et assassins – ce qu’on pourrait appeler, en souvenir de Borges, un « tournant inquisitorial » ?

L’affaire est instruite, dans cette livraison de Critique, par Blanche Cerquiglini, Pierre Judet de la Combe et Thierry Hoquet, avec l’aide de Pierre Bayard, orfèvre en « critique policière ».

Sommaire :



Blanche CERQUIGLINI : Le fait divers ou la monstruosité ordinaire



Thierry HOQUET : Le fait divers en roman



Pierre JUDET DE LA COMBE : Coupable, forcément coupable





ENTRETIEN



Pierre BAYARD : « Sophocle s’est trompé »



*



Bruno KARSENTI : Islam. L’ambivalence politique comme inquiétante étrangeté



Benjamin JOINAU : Corée-miroir, Corée-refuge. La Hallyu et nous



Aliocha WALD LASOWSKI : Soixante ans de James Bond au cinéma



NOTE



Henri SCEPI : Jean-Luc Steinmetz, une « discrétion accueillante »