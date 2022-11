André Tosel, Le fil de Gramsci

POLITIQUE ET PHILOSOPHIE DE LA PRAXIS

Préface : Vincent Charbonnier

Par-delà les effets de mode, Antonio Gramsci demeure un « célèbre inconnu ». La plupart du temps, sa pensée est caricaturée, réduite à une poignée de formules mal comprises, sur le « surgissement des monstres », par exemple, ou sur l’« optimisme de la volonté ». Pour rendre justice à cette œuvre, André Tosel prend pour fil rouge la philosophie de la praxis qui structure la réflexion politique du dirigeant italien.

Parce qu’il rejetait toute séparation entre théorie et pratique, ce dernier a proposé une théorie de l’État radicalement nouvelle, envisageant la société civile comme l’espace de la lutte pour l’hégémonie. Élaborée en opposition au marxisme soviétique, cette conception élargie de l’État l’a conduit à formuler une nouvelle stratégie révolutionnaire. Le parti, « Prince moderne », se voit alors conférer un rôle inédit : coaliser des forces sociales hétérogènes pour mener une guerre de position contre la classe dominante. Du rôle des intellectuels à la place du jacobinisme dans les processus révolutionnaires, cet ouvrage montre comment s’approprier les armes théoriques que Gramsci nous a léguées.

André Tosel (1941-2017) était philosophe, professeur à l’université Nice-Sophia-Antipolis. Reconnu comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux de Gramsci, il a notamment publié Kant révolutionnaire. Droit et politique (Puf, 1988), Du matérialisme de Spinoza (Kimé, 1994), Études sur Marx (et Engels). Vers un communisme de la finitude (Kimé, 1996) ou encore Le Marxisme du XXe siècle (Syllepse, 2009).