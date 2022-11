Journée avec Thierry Selva et le site "Maupassant par les textes" (Rouen)

Journée avec Thierry Selva, site «Maupassant par les textes»



Samedi 26 novembre 2022



Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine, 76000 Rouen





9h30. Accueil, par Yvan Leclerc



9h45. Thierry Selva, Présentation et historique du site «Maupassant par les textes» http://maupassant.free.fr/



10h30. Pause



10h45. Table ronde avec Thierry Selva. Participation de Joël Dupressoir, Francesco Michele de Guido et Michel Tichit





14h30. Paul Paumier, Maupassant sur Internet



Publication et étude récentes



15h15. Thierry Ottaviani, auteur de Maupassant et la Corse (Éditions Maïa, 2021)



16h. Francesco Michele De Guido, docteur pour une thèse sur les Contes du jour et de la nuit