Benoît Turquety, Politiques de la technicité. Corps, monde et médias avec Gilbert Simondon

Penser les médias avec Simondon conduit à déployer l’une des notions centrales de sa pensée : la technicité. Décrivant aussi bien les machines que les processus, elle permet de penser l’interaction des objets avec les gestes opératoires, de montrer l’impact environnemental de la fabrication et du fonctionnement des appareils médiatiques et d’en exhiber les enjeux sociaux, normatifs ou émancipateurs.

Ce faisant, l’approche par la technicité est le moyen de décoloniser les conceptions dominantes des médias, en exposant les contraintes concrètes imposées par les modes de circulation mondiale des productions (musique, film ou vidéo, etc.) et en reconsidérant l’importance des savoirs, des réappropriations locales, des déplacements produits par l’influence réciproque entre les objets standardisés et les cultures où ils opèrent.

En retour, c’est le contenu utopique de la pensée de Simondon qui se trouve révélé, une utopie fondée sur l’amitié entre les humains et les choses.