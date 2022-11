Corps en cérémonie : pratique et poétique de recherche (Bibliothèque nationale de France)

Cette journée réunit chercheur.es et artistes autour de l’étude des pratiques corporelles et musicales dans les contextes cérémoniaux des sociétés iranienne et afghane, tout en considérant leurs liens avec d’autres sociétés culturellement voisines, objets d’étude scientifiquement peu exploités aujourd’hui. Elle permettra d’en interroger les enjeux anthropologiques en mettant en lien travaux de recherche et créations artistiques (anciennes et contemporaines).



En regard des ressources manuscrites et imprimées, la journée abordera l’usage et la place des documents audiovisuels dans cette thématique d’étude : les données recueillies pendant les investigations de terrain, les supports de recherche et de réflexion, ainsi que l’examen dans le temps de ces pratiques, permis par le support audiovisuel.



Plusieurs extraits de films documentaires seront projetés au cours de cette journée, qui s’intéressera également aux approches interactives de recherche, telle que la recherche-création, afin de discuter des méthodologies créatives dans la recherche anthropologique. Dans cette perspective, deux ateliers avec le public illustreront deux recherches pratiques et créatives ; l’une sur les traditions musicales iraniennes et l’autre sur les cérémonies rituelles des femmes derviches en Iran. Une prolongation musicale conclura cette journée.

Programme

Matinée – Petit auditorium

9 h 15 – Accueil du public



9 h 30 – Ouverture et introduction à la journée



10 h – Présence subliminale des femmes lors des cérémonies chiites de deuil du mois de Moharram en Iran

Par Nelly Kechavarz, chercheuse ULB/OMAM-MSH & ARBA-ESA



10 h 45 – Du corps enculturé au corps acculturé : la place du sport dans la société afghane contemporaine

Par Sarah Hermann. doctorante et chargée de recherche à l’INALCO



11 h 15 – De la cérémonie comme événement – spectacle : le principe des corps en présence

Par Guy Spielmann, enseignant-chercheur à Georgetown University (Washington), arts du spectacle.



12 h – Discussion avec le public



12 h 30 – Déjeuner libre



Après-midi – Petit auditorium et salle 70

14 h – Filmer les pratiques corporelles et musicales : projections comparatives d’extraits de films documentaires

Introduction par Anne Pavis, Cadre documentaire, INAthèque, Institut national de l’audiovisuel, et Kaveh Hedayatifar, BnF



14 h 45 – Ateliers (en salle 70, avec retransmission au Petit auditorium. Sur inscription préalable en banque d’accueil du Petit auditorium, le jour même)



Avâz de l’acteur : le dialogue entre anthropologie et pratique artistique

Par Kaveh Hedayatifar, docteur en Arts du spectacle, université paris-Saclay, animateur

Ethnographier / Faire danser des dispositifs de (dé)voilement : quelles éthiques pour penser et partager les outils expérientiels d’un rituel confidentiel ?

Par Kamnoush Khosrovani, doctorante en anthropologie de la danse à l’École pratique des hautes études, animatrice

Discussion : mise en théorie de la pratique

16 h 10 – Pause



16 h 30 – Table ronde : « Anthropologie créative, questions de méthodologie »

Avec Nathalie Gauthard, ethnoscénologue, professeure des universités en arts du spectacle à l’université d’Artois, et Sepideh Parsapajouh, chargée de recherche CNRS/EHESS

Animée par Yassaman Khajehi, docteure en arts du spectacle et maître de conférences en études théâtrales à l’université Clermont-Auvergne.



17 h 30 – Discussion avec le public



18 h 30 - 19 h 15 – Prolongation musicale

Avec Saina Zamanian, târ et setâr iranien, et Ershad Vaeztehrani, tombak et daf.