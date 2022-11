Walid Saket, L'identité fragmentee dans le récit moderne : Albert Camus, Paul Auster, André Gide et Gertrude Stein comme exemples

Face à une vision totalisante, unitaire et cohérente de la vie et de l'homme héritée de l'âge classique, une autre représentation avait vu le jour depuis le début du XXe siècle et dont les principales caractéristiques sont la discontinuité, l'incohérence et la fragmentation. Dans cette perspective, le présent ouvrage se propose d'étudier la question de l'identité chez des romanciers français et américains - en l'occurrence Albert Camus, André Gide, Paul Auster et Gertrude Stein - et ce dans une approche comparatiste. Il met en exergue le rapport consubstantiel entre l'écriture et la quête initiatique: la fiction narrative discontinue rend compte de l'identité fragmentée et insaisissable des personnages de ces oeuvres. L'incohérence et le désordre deviennent paradoxalement signes de cette modernité qui se veut plurielle, instable et ambivalente.