Paolo Mancosu, Le voyage secret du Docteur Jivago. Le roman du roman. 

« Je vous invite à mon exécution »: c'est accompagné de ces mots que Boris Pasternak remit au journaliste communiste italien Sergio d’Angelo le tapuscrit de son roman Le docteur Jivago, en 1956. Poète brillant, tombé en disgrâce auprès des autorités soviétiques dans les années 1930, Pasternak ne publie plus que des traductions; mais, dans sa maison de Peredelkino, en banlieue de Moscou, il rédige son œuvre la plus personnelle: Le docteur Jivago.

Très vite, la parution de ce roman déchaîne une véritable tempête; d’abord pour l’auteur lui-même, qui déclare être « prêt à tout pour que le livre sorte », au mépris des risques qu’il prend pour sa vie et celle de ses proches; pour les partis communistes de l’Union soviétique et d’Italie, qui tentent par tous les moyens d’empêcher la publication; enfin, pour les éditeurs étrangers, au premier rang desquels figure l’italien Giangiacomo Feltrinelli, richissime homme d’affaires et membre du Parti communiste italien, outré par la répression brutale et sanglante du soulèvement d’octobre 1956 en Hongrie. Pasternak, Feltrinelli et ses confrères – dont Jacqueline de Proyart pour Gallimard en France – se fixent alors une mission: faire paraître ce livre, coûte que coûte, dans la version originale de l’auteur russe.

Avec une rigueur inébranlable, Paolo Mancosu a exploité de nombreux fonds d’archives privés et publiques, en Europe, en Russie et aux États-Unis, afin de reconstruire la stupéfiante histoire éditoriale du Docteur Jivago à travers tous les acteurs qui ont œuvré à sa publication. Mettant également en lumière les rôles cachés du KGB et de la CIA dans cette affaire, il permet au lecteur actuel d’entrevoir le courage dont ont fait preuve Pasternak et ses éditeurs, dans un monde régi par la guerre froide.

SOMMAIRE

Préface

Avant-propos

Chapitre 1. L'édition italienne : Il Dottor Živago

Chapitre 2. Les éditions anglaise, française et russe

Chapitre 3. Sept tapuscrits en quête d'un éditeur

Annexes

Bibliographie