Sylvia Massias, Vincent La Soudière, la passion de l'abîme

Résumé de l'éditeur :

Écrivain secret et tourmenté, ami intime d’Henri Michaux et de Cioran, Vincent La Soudière (1939-1993) ne fit paraître qu’un mince volume, Chroniques antérieures (1978), qui ne pouvait laisser soupçonner l’ampleur de ses écrits. Cet « homme de la vie intérieure », dont Michaux a dit qu’il « n’écrirait jamais rien de gratuit », a laissé le témoignage saisissant d’une descente dans un abîme que sa parole a sondé, témoignage qui pourrait faire de lui un de ces aventuriers de l’esprit dont l’expérience représente un enseignement sur l’homme : car en même temps que l’humanité se défait en lui, elle se donne aussi à pressentir, telle qu’elle demanderait aujourd’hui à être repen

Sylvia Massias retrace la vie et l’itinéraire intérieur de cet écrivain marginal à partir des nombreux écrits inédits qu’il a laissés et de la correspondance considérable adressée à son ami Didier sur près de trente ans. Ce livre est l’histoire d’une âme. Il raconte les tourments d’un être aux prises avec son désir et son refus de vivre, à travers la quête d’une réalisation intérieure en conflit avec les fausses lumières du monde et d’une civilisation moribonde, à travers aussi des amours impossibles, et qui aurait voulu donner un témoignage que ce livre finalement constitue : il en coordonne les éléments épars afin de transmettre cette expérience des confins de l’humanité aux hommes d’aujourd’hui, qui pourraient la recevoir comme la révélation d’une lumière invincible brillant au cœur de la plus sombre des nuits.