Histoires dans le brouillard: la ville de Ioannina, sources historiques et littéraires XIXe-XXe s. (Bibliothèque nationale de France)

"Histoires dans le brouillard: la ville de Ioannina, sources historiques et littéraires (XIXe-XXe siècles)"



Journée d'études organisée par Anne-Laure Brisac (BnF) et Nicolas Pitsos (BULAC, CREE/Inalco)



Vendredi 25 novembre 2022



BnF, Salle 70 (site François-Mitterand)



Programme



14h00 : Accueil des participants



Allocutions d'ouverture par Clément Froehlicher-Chaix (BnF) et Jean Chrysoulakis (Secrétaire Général du Secrétariat Général des Grecs de l’étranger et de la Diplomatie publique)



Présentation de la journée par Anne-Laure Brisac et Nicolas Pitsos



14h30 : Moses Elisaf (maire de la ville de Ioannina, président de la Communauté israélite de Ioannina ) « The Romaniote Jewish Community of Ioannina: a journey through time »



15h00 : Joëlle Dalègre (Inalco), « Janina au temps d'Ali pacha »



15h30 : Nicolas Pitsos (BULAC, Inalco), « Au nom de la ville : l’évergétisme à Ioannina au XIXe siècle »



16h00 : Discussion



16h15 : Pause-café



16h30 : Jean-Paul Champseix (Inalco), « Chez Kadaré, un tyran peut en cacher un autre : Enver Hoxha dans l'ombre d'Ali pacha»



17h00 : Ioanna Kouki (Université Paris Cité), «Le narrateur-témoin chez Dimitris Chatzis : une approche stylistique»



17h30 : Discussion



17h45 : Projection du film documentaire "Romaniotes, les Juifs Grecs de Ioannina" (V.O. sous-titrée en français) d'Agnès Sklavou et de Stelios Tatakis, en présence des réalisateurs



18h45 : Discussion