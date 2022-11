Colloque international interdisciplinaire



« SILENCE DE LA PAROLE ET PAROLE DU SILENCE »



Hammamet, Hôtel Méhari



10, 11 et 12 novembre 2022





JEUDI 10 NOVEMBRE 2022



OUVERTURE



9h00 - 9h10

Allocution du Recteur de l’Université de Jendouba, Pr. Hichem SEBAI

9h10 - 9h20

Allocution du Directeur de l’ISLAIB, Pr. Ridha DJEBALI

9h20 - 9h25

Allocution de la Directrice du département des langues, Dr. Mahassen MGADMI

9h25 - 9h30

Allocution du co-responsable du colloque, M. Adel NAJLAOUI

9h30-10h00 Conférence plénière

Salle : Sidi Bou Said



Président : Pr. Serge BISMUTH

Conférence du Pr. Ali Toumi ABASSI

FLAHM, Université de la Manouba ,Tunisie

« Essence du silence romanesque. L'exemple de " Al'Aher ", roman de Fradj Lahouar »



10h00-10h30 pause-café





Session 1. Modérateur : Francis LACOSTE



Salle : Sidi Bou Said



10h30 - 10h50

Goucem Nadira KHODJA

ENS de Bouzaréah, Alger

Rhétorique et stratégies d’écriture du silence ou pour une poétique du silence dans l’œuvre romanesque de Malek Haddad





10h50 - 11h10

Moussa SLAIMIA LLDC, Université de Jendouba

L'adverbe paradigmatisant, que peut-il passer sous silence?





11h10 - 11h30

Manel RABHI

FLAHM, Université de la Manouba et Université de la Sorbonne Nouvelle, ParisIII

Les silences du langage chez Crébillon fils





11h30 - 11h50

Douroub NASRAOUI

ISSHJ, Université de Jendouba

Le discours du désir dans l’œuvre narrative de Charles Pinot-Duclos : entre effusion de la parole des sens et silence de la parole libertine





11H50-12H10 DISCUSSION





12H10-14H00 PAUSE-DÉJEUNER



14h00-14h30 Conférence plénière Salle : Sidi Bou Said

Pr. Taoufik Djebali, Université de Caen, France

« Silence! On vote! »: Pourquoi les pauvres ne votent-ils pas aux Etats-Unis? »







Sessions parallèles 2 et 3





14h30 - 14h50

Fatma Sarray

FSHST, Université de Tunis

La dialectique de la parole et du silence dans Syngué Sabour d'Atiq Rahimi







14h30 - 14h50

Janot Pascale

IUSLIT Université de Trieste, Italie

Les points de suspension comme représentation du silence dans Siloé de Paul Gadenne





14h50 - 15h10

Serge Bismuth Université de Picardie Jules Verne

Syncatégorématique du silence, prisme d’une connaissance intuitive ou forme d’échappement de nos équivoques





14h50 - 15h10

Anis TERAOUI

ISSHJ, Université de Jendouba

Le silence éloquent dans les orationes in utramque partem de Cicéron “ la trilogie théologico- philosophique : le De Natura Deorum, le De Diuinatione et le De Fato





15h10 - 15h30

Ahlem AYADI

ISAM, Université de Gabès

Du silence littéraire au silence cinématographique dans Une femme douce de Robert Bresson, ou du corps sans voix à la voix sans corps.



15h10 - 15h30

Francis LACOSTE Université Bordeaux-Montaigne

Faillite de la parole et fécondité du silence chez Flaubert



15h30 - 15h50

Isadora FICHOU

INALCO/ CERLOM, Paris

Le cri et le silence dans la poésie de Chairil Anwar : ultimes limites du langage ?





15h30 - 15h50

Rim AYARI HEYD

Faculté des arts Université de Strasbourg

Le silence palimpseste



15h50-16h10 DISCUSSION





VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022





9h00-9h30 Conférence plénière



Salle : Sidi Bou Said



Pr. Ammar AZOUZI

(FLSHS, Université de Sousse)

« Le silence du raffut en langue à l’éloquence en discours »







Sessions parallèles 4 et 5



9h30 - 9h50

Habiba MADDOURI

ISLAIB, Université de Jendouba

Speaking to Silence and Silencing to Speak: Hamlet’s Verbosity versus Happy Days Subversive Silence





9h30 - 9h50

Rim ZELFANI

FLSHS, Université de Sousse

L’absence de titres dans les œuvres d’art : entre silence et réticence de l’artiste





9h50 - 10h10

Manel Ben JEMAA

Université de Jendouba

De la sémiologie à la linguistique : comment la sémiologie peut-elle dévoiler le silence d’une œuvre d’art ?





9h50 - 10h10

Mahassen MGADMI

ISLAIB, Université de Jendouba

Voicing Rape through Silence : The Historiography of African American Women Rape Experiences in the Nineteenth Century





10h10 - 10h30

Afef HEDFI

ISSHT, Université d’El Manar

Emerging as much from the silent lives it reveals as from its accessing artistic perpetuity: The voice of a Keatsian “Urn” discloses unreachable aspects of human experience





10h10 - 10h30

Leila DOUH

FSEG, Université de Monastir

Le silence dit/écrit dans les conversations numériques des Tunisiens sur Facebook





10h30 - 10h50

Béchir CHKIRBENE

ISLT, Université de Carthage

Le silence éloquent dans l’œuvre théâtrale d’Eugène Ionesco : l’implicite lourd de sens





10h30 - 10h50

Fatma FATTOUMI

ISLT, University of Carthage

Targeted Killing as a Just War : Silencing Warfare Ethics in Entertainment Media



10h50 - 11h10

Yacoub GHERISSI

ISLT, Université de Carthage

L’expression du silence en français contemporain chez des auteurs français et des auteurs maghrébins







10h50 - 11h10

Mariem SOUISSI



FLSHS, Université de Sousse Pauses and Silences in Harold Pinter’s The Caretaker



11H10-11H30 DISCUSSION



11h30-11h50 PAUSE-CAFÉ





Session parallèle 6. Modérateur : GOUCEM Nadira Khodja



Salle : Sidi Bou Said





11h50 - 12h10

Jacques FRANÇOIS & Hassène AMDOUNI

Université de Caen, Normandie/Université de Jendouba

Les conditions d’emploi du verbe (se) taire autour d’un corpus littéraire du 20e siècle





12h10 - 12h30

Chokri RHIBI

ISSHM, Université de Gabès

Le point et les points suspensifs : Le non-dit , le tout dire ou le dire en plus



12h30 - 12h50

Mohamed NOUAR

FSHST, Université de Tunis

Ecriture coite et biographème de l'infans chez Pierre Michon, Pascal Quignard et Patrick Modiano



12h50 - 13h10

Moulo Élysée KOUASSI

Université Alassane Ouattara, Bouake

Herméneutique du silence dans une perspective onto-théologique



13H10-13H20 DISCUSSION

13H20-14H30 PAUSE DÉJEUNER



Session parallèle 7. Modérateur : Ammar AZOUZI



Salle : La Marsa





11h50 - 12h10

Bérengère DENIZEAU

ESIT, Université Sorbonne Nouvelle, Paris III

La traduction des lois italiennes antimafia à l’épreuve du silence et de l’omertà





12h10 - 12h30

François Xavier ESSOMBA MENOUNGA

GRESDA

Logiques discursives et cognitives du silence en politique



12h30 - 12h50

Fadi KHODR

MIFI (Québec)

Réciprocité de la parole et du silence chez Michel Deguy et Salah Stétié





12h50 - 13h10

Manon Charlène GERARD

Université de Namur (Belgique)

L’ontologie du silence comme expression en soi, en harmonie avec la parole pour décrire le monde : le silence pour la parole et la parole en vue du silence, chez Husserl, Heidegger et Merleau- Ponty.







13h10-13h20 DISCUSSION

13h20-14h30 PAUSE DÉJEUNER



14h30-15h00 Conférence plénière



Salle : Sidi Bou Said

Pr. Mohamed BOUATTOUR (Université de Sfax- Tunisie)

Le calcul de l'implicite dans une approche pragmatique et cognitive

Session parallèle 8. Modérateur Mahassen MGADMI

Salle : Sidi Bou Said





15h00 - 15h20

Hichem AOUINA

Université de la Manouba

James Webb Images : Religious Vs Scientific Discourses In Social Media In Tunisia

15h20 - 15h40

Wiem KRIFA

FLSHS, Université de Sousse

Tunisia, Female Voices between Oppressive Silence and Subversive Speech: Angela Carter’s heroines as a Case in point

15h40 - 16h00

Haifa MOHDHI

University of Caen Basse Normandie

The Silencing Memory in Waiting for the Barbarians : The Barbarian Girl as The Sound of Disability

16h00 - 16h20

Nour Elhouda LAROUSSI

FLAHM, University of Manouba

The Politics of Authorial Silence and Ethics in William Faulkner’s As I Lay Dying and A Rose for Emily

16h20 - 16h40

Amal JLEL

FLAHM, University of Manouba

The Hidden Meanings Behind the Dynamics of Speech and Silence in Joseph Conrad’s Heart of Darkness

16H40 - 16H50H DISCUSSION



Session parallèle 9. Modérateur : Samira OUELHAZI

Salle : Sidi Bou Said

15h00 - 15h20

Salwa HAMBLI

FLAHM, University of Manouba

Le silence de la construction appositive sarrautienne

15h20 - 15h40

Yosra SAYAH

LLTA, Université de Sfax

Analyse de la silenciation dans le discours extrémiste religieux

15h40 - 1600

Lynda ZAGHBA

Université de Mohamed Boudiaf, M'sila

Le silence de la loi et la loi du silence dans le code algérien de la famille

16h00 - 16h20

Malika GUEBAILIA

Université Mohamed KHIDER, Biskra

Nedjma, une parole absente

16h20 - 16h40

Mouna MOHAMADI

Université de Mohamed Boudiaf, M'sila

Lire le silence dans les pratiques de foi : métamorphoses et continuité

16H40 - 16H50 DISCUSSION



SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022



9h00-9h30 Conférence plénière



Salle : Sidi Bou Said

Pr. Mohamed CHAOUCH

FLAHM, Université de La Manouba

«Oser une grammaire du Silence »



Session 10. Modérateur : Hassène AMDOUNI



Salle : Sidi Bou Said



9h30 - 9h50

Adel NAJLAOUI

ISLAIB, Université de Jendouba

Quand une langue se tait, une autre en parle : l’apport du comparatisme traductologique à l’analyse du discours coranique.





9h50 - 10h10

Samira OUELHAZI

ISEAHK, Université de Jendouba

La parole et le silence dans la communication interpersonnelle : antipodes ou complémentaires ?





10h10 - 10h30

Ali MAKHLABI

Jendouba de Université ISLAIB,

الكتاب البليغ والكتاب الصامت





10h30 - 10h50

Riadh ZEMMEL

ISMTK, Université de Jendouba

الفن المسرحي بين رتابة الكلام ومسرحة الصمت





10h50 - 11h10

Imen SAMET

Jendouba de Université ISMTK,

تمثلات الصمت في الفراغ



بين صمت مساحة التفكير عند بيتر بروك وصمت



بياض التأمل عند كازيمير ماليفيتش



11h10 - 11h20 DISCUSSION





11h20-11h45 PAUSE-CAFÉ



CLÔTURE DU COLLOQUE