Du territoire aux mémoires fragmentées : récits et créations identitaires dans le monde hispanique (Grenoble & en ligne)

Journées d'étude internationale organisée par le CERHIS.

Cette rencontre internationale et interdisciplinaire a l’objectif de prolonger les recherches menées sur les traces, héritages et représentations qu’un individu ou qu’une communauté considèrent comme fondatrices de leur identité. Notre réflexion se centrera sur les productions culturelles traitant des problématiques identitaires et mémorielles auxquelles le monde hispanique contemporain ne cesse de se confronter. Les communications se centreront autour de trois axes thématiques :



1 – Créations et identités : le lien avec le territoire. Comment imaginer le lien d’appartenance avec le lieu que nous habitons et qui nous habite ?



2 – Récits de migrations et identités : une identité tiraillée entre territoire d’accueil et territoire de départ ?



3 – Minorités et nations : l’altérité comme fondement du territoire ?

—

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire, Salle Jacques Cartier, Maison des langues et des cultures



Le lien Zoom pour assister en distanciel à l'événement sera transmis après inscription auprès des organisateurs.