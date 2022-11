Le Groupe de Coppet et la religion (12e colloque de Coppet, Göttingen)

XIIe Colloque de Coppet, Université de Göttingen, 9-11 novembre 2022

« Le groupe de Coppet et la religion »

Programme



Mercredi 9 novembre – Conférences inaugurales (19h-21h)

François Rosset : Accueil et hommage à Kurt Kloocke

Léonard Burnand : présentation des conférenciers

· 19h20-20h10 : Rosenblatt, Helena (The Graduate Center, CUNY), « Madame de Staël, Benjamin Constant and Liberalism’s Protestant Agenda »

· 20h10-21h : Thouard, Denis (CNRS), « Die Ressourcen der Freiheit »



Jeudi 10 novembre

Volet 1 – Le sentiment religieux en question

Présidence de section : Jean-Marie Roulin

· 9h-9h30 : Delon, Michel (Sorbonne Université), « Le besoin d’infini selon Staël, Constant et Ancillon »

· 9h30-10h : Bercegol, Fabienne (Université de Toulouse), « Prier, chez Chateaubriand et chez Germaine de Staël

10h-10h45 : Discussion – Pause

· 10h45-11h15 : Brucker, Nicolas (Université de Lorraine), « Après les Lumières. Staël, Jacobi et le sentiment religieux »

· 11h15-11h45: Westerhoff, Armin (Collège Calvin, Genève), « Karl Viktor von Bonstetten und das religiöse Gefühl »

· 11h45-12h15 : Byrd, Jan (Université Saint-Etienne) « Du persiflage introduit par un certain type de philosophie » : l’ironie contre le sentiment religieux ?

12h15-12h45 : Discussion

12h45-14h : Repas

Volet 2 – Aux limites du religieux

Présidence de section : Stéphanie Genand

· 14h-14h30 : Binoche, Bertrand (Université Paris 1), « Benjamin Constant : les ambivalences du sacrifice »

· 14h30-15h : Robinson, Lucian (Cardiff University), « Germaine de Staël, Kant and the question of religion in De l’Allemagne / Germaine de Staël, Kant et la question de la religion dans De l’Allemagne »

· 15h-15h30 : Lenne-Cornuez, Johanna (Université Lyon III), « Fanatisme politique et fanatisme religieux chez Germaine de Staël »



15h30-16h15 : Discussion - Pause



· 16h15-16h45 : Paoletti, Giovanni (Université de Pise), « Benjamin Constant athée ? La question de l’origine des idées religieuses et la genèse de De la religion »

· 16h45-17h15 : Winkler, Markus (Université de Genève), « Le spectre de l’athéisme : figurations de la mort de Dieu chez Constant, Jean Paul, Madame de Staël et Nietzsche »

17h15-17h45 : Discussion



Vendredi 11 novembre

Volet 3 – Empreintes protestantes

Présidence de section : Franziska Meier

· 9h-9h30 : Encrevé, André (Université Paris-Est Créteil), « Le pasteur Jean Isaac Samuel Cellérier, précepteur religieux d’Auguste et d’Albert de Staël »

· 9h30-10h : Poirier, Blandine (Université Paris Diderot), « Écrire "en bons calvinistes" : le protestantisme comme méthode et poétique chez Staël et Necker »

· 10h-10h30 : Sala, Simona (Université de Lausanne), « Ô Dieu ! m’écriai-je, vous êtes là… ! » : la religion dans l’œuvre de Germaine de Staël »

10h30-11h15 : Discussion – Pause

· 11h15-11h45 : Landel, Julien (professeur d’Histoire Géographie, Académie de Paris), « Agir en croyant dans son siècle. Auguste de Staël et son entourage revivaliste »

· 11h45-12h15 : Schönau, Christoph (Georg-August-Universität Göttingen), « Benjamin Constants ‘De la religion’ im Kontext Göttinger ‘Quellen’ »

12h15-12h45 : Discussion

12h45-14h : Repas



Volet 4 – Le religieux au prisme de l’histoire

Présidence de section : Léonard Burnand

· 14h-14h30 : Favre, Madline (Université de Lausanne), « Suzanne Necker et son hospice : l’action charitable d’une protestante, à Paris, à la fin du XVIIIe siècle »

· 14h30-15h : Ghins, Arthur (King’s College Londres), « Religion et opinion publique chez Staël et Constant »

15h-15h45 : Discussion – Pause

· 15h45-16h15 : Mendes Baiao, Helder (Université de Berne), « Le rôle joué par la religion dans la décadence des Romains, des Arabes, des Portugais et des Espagnols selon Simonde de Sismondi »

· 16h15-16h45 : Selmeci Castioni, Barbara (Université de Lausanne), « ‘Le dix-neuvième siècle peut-il avoir aussi une religion ?’ Genèse, publication et réception du Polythéisme romain (1833), ouvrage posthume de Benjamin Constant »

· 16h45-17h15 : Sacquin, Michèle (conservateur général honoraire des Bibliothèques, archiviste paléographe, docteur en Histoire), « Quelle religion pour l’Europe ? Le groupe de Coppet et l’Essai sur l'esprit et l'influence de la Réformation de Charles de Villers »



17h15-17h45 : Discussion

17h45 : Fin du colloque.