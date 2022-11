Loïc Artiaga, Matthieu Letourneux, Aux origines de la pop culture. Le Fleuve noir et les Presses de la Cité au coeur du transmédia à la française, 1945-1990

L’histoire littéraire s’est construite sur un mensonge : elle a largement occulté sa part populaire et la conquête du grand public par l’édition, fruit d’une dynamique qui la place au cœur des industries culturelles. C’est cet autre visage de la littérature que ce livre donne à voir. Puisant dans des archives inédites, il retrace l’histoire chorale de celles et ceux qui, autour des Presses de la Cité et du Fleuve Noir, ont façonné à partir des années 1950 les genres majeurs de l’imaginaire contemporain : espionnage, policier, science-fiction, érotisme…

Par-delà les romanciers les plus fameux (Simenon, Frédéric Dard), les professionnels de cette édition populaire ont contribué à forger une nouvelle culture médiatique, dans un contexte de circulation internationale des fictions et de transformation du travail des auteurs. Loin de se résumer à une invasion des modèles américains, la culture de masse « à la française » s’en approprie les conventions au temps de la guerre froide et de la décolonisation ; et dans ces romans tirés à plus de 100 000 exemplaires s’inventent aussi les nouveaux codes de la masculinité et de la consommation des « Trente Glorieuses ».

Le livre raconte les stratégies industrielles à l’œuvre jusqu’à la chute d’un système médiatique au tournant des années 1990, quand les recompositions éditoriales font émerger les nouveaux empires de la communication. Il permet de comprendre l’horizon médiatique des générations d’après-guerre, qui ne se cantonne pas au monde du livre : les histoires imaginées par les auteurs populaires ont essaimé au cinéma, à la télévision, à la radio… Une enquête sans équivalent sur les origines du formidable « boom » de la pop culture, matrice de la culture populaire contemporaine.

Feuilleter l'ouvrage…

Loïc Artiaga enseigne l’histoire culturelle à l’université de Limoges. Il est notamment l’auteur de Rocky, la revanche rêvée des Blancs (Amsterdam, 2021) et a dirigéLe Roman populaire en France, 1836-1960. Des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles (Autrement, 2008).

Matthieu Letourneux, professeur à l’université Paris-Nanterre, est notamment l’auteur de Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique (Seuil, 2017) et a codirigéL’Empire du rire, XIXe-XXIe siècle (CNRS éditions).

Table des matières

Introduction. Les livres que tout le monde a lus

1. Le boom éditorial de l’après-guerre

L’édition bon marché des années 1950 bouscule le roman populaire

Rupture culturelle et américanisation des genres

1945-1963 : naissance d’un empire grand public

Années 1960 : le triomphe du modèle financier et industriel des Presses de la Cité

La nouvelle culture professionnelle des éditeurs américanisés de l’après-guerre

L’éclectisme des nouveaux romanciers : portrait de groupe

2. Les nouvelles rationalités de l’écriture populaire

L’entreprise et ses créateurs : être auteur au Fleuve Noir

Rationaliser la production : la littérature comme entreprise éditoriale

Les astreintes de l’écriture à la chaîne

Face à la littérature légitimée, l’affirmation de la posture de l’écrivain populaire

L’inévitable déclin de la littérature populaire standardisée

3. Exotisme et consommation : les imaginaires des Trente Glorieuses

L’appropriation française des genres américains

Jean Bruce et San-Antonio ou l’invention d’un nouveau vocabulaire de la modernité

Redressement de la France et anticipations modernistes

L’arme atomique et la conquête interplanétaire au coeur d’une nouvelle culture

Repenser la place de la France dans le monde des années 1960 : l’espionnage

Femmes, consommation et masculinité en crise

L’espion, symbole de la nouvelle masculinité des Trente Glorieuses

4. French transmédia

La paradoxale ouverture internationale des éditeurs français de littérature populaire

L’exportation inédite d’un imaginaire de la francité

Exportation et traductions : le rôle essentiel des intermédiaires

La floraison des adaptations médiatiques

Les fictions de grande consommation : une culture médiatique globale

Postures de romanciers, parmi les vedettes

5. La fin de la littérature populaire

Fleuve Noir : années sombres

Face au tournant contre-culturel post-68, la vieille garde déboussolée

Les années 1980 et les contradictions du populaire

La fin des modèles populaires d’après-guerre

Les dérives idéologiques de la vieille garde

Du populaire à la culture moyenne

Épilogue. Buffy contre Coplan

Le choc de la pop culture mondialisée

La mutation de la culture transmédiatique globale



Remerciements

Index.