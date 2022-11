Autour de Molière avec Jean-Jacques Lemêtre (Le Clos des Bernardines, Saint-Aignan)

MOLIÈRE EN FESTIVAL



Avec



Jean-Jacques Lemêtre



Créateur et interprète de la musique des spectacles d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil



-------------



Causerie le 11 novembre à 18h au Clos des Bernardines



« L’Art des sons »



sur place et par Zoom :



https://tinyurl.com/2p8c45yp



----------------------



Stage de découverte du corps musical



les 12-13 novembre au Clos des Bernardines,



de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.



Tous les détails :



https://leclosdesbernardines.wordpress.com/2022/10/29/le-corps-musical-lemotion-par-le-rythme/



Pour les inscriptions au stage : 06 07 76 88 67



Coût du stage : 100 euros pour les deux jours



60 euros par jour



---------------------



Présentation de la version récemment restaurée du film



Molière d’Ariane Mnouchkine



au Petit Casino le 15 novembre à 18h.



Entrée 4€



Présenté par l’Association Le Clos des Bernardines



Avec le soutien de la Communauté de Communes Val de Cher Controis,



de la Région Centre Val de Loire et du Petit Casino.



—



STAGE DU 12 ET 13 NOVEMBRE AUX BERNARDINES



Ce stage est ouvert à quiconque veut chercher, découvrir et expérimenter les possibilités sonores de son propre corps. Exercices collectifs et individuels seront proposés, conduisant à un processus d’élaboration musicale qui prend appui sur l’expérience créative de Jean-Jacques Lemêtre au Théâtre du Soleil. Jean-Jacques Lemêtre incite à dépasser la technique, interroge l’individu dans ses rapports à ce qui l’environne, pour concevoir et approfondir la relation entre le rythme et la musique. La démarche appelle à un nouvel apprentissage de la rythmique du corps et de la métrique du langage. On travaillera sans instruments de musique, pour utiliser les potentialités rythmiques, mélodiques, harmoniques de son propre corps, en engageant sa marche, ses déplacements, son mouvement, ses ponctuations, son souffle, sa vitesse de parole, ses timbres, etc. Conçu pour tous, l’atelier exigera ainsi de développer dynamique, agilité et profondeur.



Figure emblématique du Théâtre du Soleil, dont il a signé toutes les créations musicales depuis plus de trente ans, Jean-Jacques Lemêtre est musicien, compositeur, luthier, créateur et collecteur de 2800 instruments de toutes époques qu’il a dénichés dans tous les recoins du monde, et dont il joue après les avoir souvent « bricolés » à sa façon. Il a également oeuvré pour le cirque, le cabaret, le cinéma, la télévision, la danse. Après avoir été le premier à diriger en France les oeuvres de Moondog, Jean-Jacques Lemêtre crée le 5 novembre 2012 à Montréal une oeuvre hors-normes intitulée Babel. Depuis le milieu des années 1990, l’artiste n’a cessé d’enregistrer des voix humaines parlées, parmi plus de 1800 langues et dialectes, collectées lors de conversations qu’il a initiées avec la complicité de traducteurs partout sur la planète, auprès d’hommes, femmes et enfants. A partir de ses assemblages sonores, il a composé son opéra, remplaçant par des voix parlées les instruments de l’orchestre. Babel est aussi une expérience visuelle, (avec la collaboration de la marionnettiste et artiste visuelle Marcelle Hudon), et… culinaire, puisque la réalisation de ce grand poème symphonique a été accompagné de dégustations pour qu’odeurs et saveurs soient également mises en éveil.



Pour plus d'information et inscription : 06 07 76 88 67



CONTENU DU STAGE Ce stage s’organisera en séries de travaux rassemblées par des thématiques à la fois distinctes et sans cesse croisées pour éviter le mécanisme, les automatismes, en étant dans la découverte et les surprises. Les propositions s’articuleront sur :



• le travail sur la respiration et le diaphragme



• la gestion de la peur, du stress et des angoisses en scène



• l’apprivoisement du temps, du tempo et du rythme



• la compréhension de la pulsation (isochrone) et de la pulsion



• le travail de la langue, de la métrique : “avec et sans état “, de la musique, de la parole • le temps et/est la mesure du mouvement



• la coordination rythmique des gestes du corps : indépendance, interdépendance, & dépendance



• latéralisation et spatialisation



• les marches, les déplacements dans l’espace



• « l’entrée en scène » ; le jeu improvisé



• le travail théâtral de la présence corporelle et vocale : voir ce que l’on fait et se voir en train de le faire



• le travail choral et du chœur ; le parlé-chanté ; et chanter ce que l’on vient de parler, écoute et analyse du parlé-chanté.