Raconter à la première personne à l'âge classique: le travail de la mémoire. Avec Marie Parmentier et Antonia Zagamé

Prochaine séance du séminaire

« Raconter à la première personne à l'âge classique: le travail de la mémoire » (Université Sorbonne Nouvelle, EA174 FIRL)



avec



Marie Parmentier (Université Sorbonne Nouvelle): « Les métaphores de la mémoire dans La Vie de Henry Brulard »



Antonia Zagamé (Université de Poitiers): « Partager les sentiments d’autrui au XVIIIe siècle: mémoire et imagination »





Vendredi 25 novembre 2022



Université Sorbonne Nouvelle – salle B205



Nouvelle adresse de la Sorbonne Nouvelle : 8, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris



Le séminaire peut également être suivi en ligne: veuillez contacter les organisateurs pour recevoir le lien de connexion

—



Prochaine séance programmée : vendredi 3 février 2023, avec:



Anne Régent-Susini (Université Sorbonne Nouvelle): « Le travail de la mémoire dans les récits de voyage »



Myriam Tsimbidy (Université Bordeaux Montaigne): « Les défaillances de la mémoire dans les Mémoires du cardinal de Retz »

—



Aperçu des séances des saisons 2020-22 :



Vendredi 7 février 2020 :



Sylvie Jouanny (Université Paris Est Créteil) : « La mémoire à l’œuvre dans les écritures à la première personne : jalons théoriques d’hier à aujourd’hui »



Damien Crelier (Sorbonne Université) : « Le discours de la remémoration dans les Mémoires de Saint-Simon »



Vendredi 6 mars 2020 :



Jean Balsamo (Université de Reims) : « Mémoire, souvenir et écriture personnelle dans les Essais de Montaigne »



Erik Leborgne (Université Sorbonne Nouvelle) : « Mémoire et déni dans les romans de Prévost (Cleveland, Histoire d’une Grecque moderne, Mémoires d'un honnête homme) »



Vendredi 30 avril 2021 :



Jean Garapon (Université de Nantes) : « Les surprises et les entraînements de la mémoire chez la Grande Mademoiselle »



Fabienne Boissieras (Université Lyon 3 Jean Moulin) : « Anamnèse et analepse dans La Vie de Marianne »



Vendredi 21 mai 2021 :



Fabienne Bercegol (Université de Toulouse) : « L'emprise émotionnelle du passé dans Atala et René de Chateaubriand »



Audrey Faulot (Université de Nanterre) : « ‘Des nouvelles un peu sûres de nous’. Mémoire et identité dans quelques romans-mémoires du premier XVIIIe siècle »



Vendredi 18 juin 2021 :



Jean-Paul Sermain (Université Sorbonne Nouvelle) : « Le langage du temps dans les textes à la première personne de Marivaux »



Lionel Piettre (Université Grenoble Alpes) : « "Et demeuray plus de trois nuicts en ceste peur"... Permanence du danger et écriture du commentaire chez Blaise de Monluc »



Vendredi 8 octobre 2021 :



Patrick Dandrey (Sorbonne Université) : « Feintes et fruition de la mémoire de soi. Pour une archéologie de l’autofiction (à propos de Tristan l’Hermite) »



Cyril Francès (Université Lyon 3 Jean Moulin) : « "Tu oublieras aussi Henriette" : effacement et rémanence du souvenir dans l'Histoire de ma vie de Casanova »



Vendredi 19 novembre 2021 :



Sophie Houdard (Université Sorbonne Nouvelle) : « Jean-Joseph Surin: se souvenir de Loudun (1635-1665) »



Alicia Viaud (Université Sorbonne Nouvelle) : « Sur les Mémoires de Charlotte Duplessis-Mornay »



Vendredi 11 février 2022 :



Jean-Charles Vegliante (Université Sorbonne Nouvelle): « L’écriture testimoniale de Dante, ‘la mente che non erra’ »



Christophe Martin (Sorbonne Université): « Mémoire spectrale et hantologie dans Julie ou La Nouvelle Héloïse »



Vendredi 8 avril 2022 :



Mickael Ribreau (Université Sorbonne Nouvelle): « Le travail de la mémoire dans les Confessions de saint Augustin »



Pascale Thouvenin (Université de Brest): « Le travail de la mémoire dans les Mémoires de Nicolas Fontaine »



Vendredi 3 juin 2022 :



Claude Habib (Université Sorbonne Nouvelle): « Le Je de Rousseau avant l’autobiographie »



Florence Dumora (Université de Paris): « Le trou de mémoire ».