Langues et diplomaties, du Moyen Âge à nos jours (Mulhouse)

Si le principe d’une lingua franca est indissociable de la pratique diplomatique, il n'en repose pas moins sur de véritables jeux de pouvoir afin d'imposer l'usage d'une langue par rapport à une autre. Cette relation, à la fois politique et culturelle, entre langues et diplomaties a déjà fait l’objet de plusieurs travaux, souvent dédiés à une période et/ou à une pratique diplomatique donnée. L’objectif de ce colloque international sera donc d’embrasser l’ensemble de l’histoire diplomatique européenne, de l'établissement des premières diplomaties permanentes à nos jours, mais aussi dans sa diversité de pratiques. Par cettee approche volontairement englobante, il s’agira d'identifier les stratégies d’adaptation pour me re en oeuvre à la fois la pratique diplomatique mais aussi une certaine conception, politique, sociale et culturelle, de la diplomatie et de son exercice.



Programme



Mercredi 7 décembre

13h30-13h40: Accueil

13h40-14h: Introduction – Guido Braun (Université de Haute-Alsace) et Camille Desenclos (Université de Picardie Jules-Verne)



Session 1 : Pratiques linguistiques et institutions diplomatiques

(Présidence de session : Stéphane Péquignot (EPHE))

14h-14h25: Véronique Jude (Université Grenoble Alpes), L’usage de la langue vernaculaire dans les relations diplomatiques de l’Espagne du Siècle d’Or : enjeux pragmatiques et linguistiques

14h25-14h50: Vladislav Rjéoutski (Institut historique allemand), Les langues diplomatiques dans les contextes formels : le cas de la Russie (XVII-XVIIIe siècles)

14h50-15h15: Virginie Martin (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Médiatrice ou prosélyte ? La compétence linguistique comme enjeu de la "régénération" diplomatique sous la Révolution française

15h15-15h45: Discussions



Pause



Session 2 : Les interprètes au cœur de l’institution diplomatique

(Présidence de session : Laurent Curelly (Université de Haute-Alsace))

16h05-16h30: Angela de Maria (Università de San Marino), Drogmans levantins ou drogmans européens ? Les enjeux sociaux, juridiques et culturels de la création d’un corps d’interprètes au service de l’ambassade française à la Porte ottomane (XVII-XVIIIe siècles)

16h30-16h55: Samuel Vitalis (Université de Haute-Alsace), Claudel et l’interprétariat

16h55-17h15: Discussions



Jeudi 8 décembre

Session 3 : La diplomatie au défi du multilinguisme contemporain

(Présidence de session : Régine Battiston (Université de Haute-Alsace))

9h30-9h55: Stanislas Jeannesson (Nantes Université), L’usage du français à la Société des Nations : enjeux internationaux et pratiques de travail

9h55-10h20: Ludovica Maggi (Université Sorbonne Nouvelle) et Luca Barani (Université libre de Bruxelles), PFUE et multilinguisme : promotion de la francophonie et enjeux de positionnement international

10h20-10h45: Marie-Josée de Saint-Robert (politologue et linguiste, ancienne chef du Service linguistique de l’Office des Nations Unies à Genève), Les diplomates et la traduction à l’ONU

10h45-11h15: Discussions



Pause



Session 4 : Pratiquer la langue au quotidien

(Présidence de session : Indravati Félicité (Université de la Réunion))

11h35-12h: Ferenc Tóth (Centre de recherches en sciences humaines, Budapest), « Apprendre la langue et m’instruire sur les mœurs ». Pratiques linguistiques et transfert des informations aux ambassades françaises à Constantinople dans la première moitié du XVIIIe siècle

12h-12h25: Nina Pösch (Université de Haute-Alsace / Université d’Augsbourg), L’usage des langues dans la correspondance diplomatique de la France avec des états de l’Empire au XVIIIe siècle

12h25-12h45: Discussions



Pause



Session 5 : De la langue au langage diplomatique

(Présidence de session : Isabella Lazzarini (Università degli studi de Molise))

14h15-14h40: Andrea Maggi (Università di Napoli Federico II), Sources for the history of non-literary language. Chancery and diplomacy in the Kingdom of Naples in the second Quattrocento

14h40-15h05: Maike Sach (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz), Between Textual Fidelity, ambiguity and omissions. Translation and Interpretation in contacts of Muscovy with European Courts at the Turn of the Modern Era

15h05-15h25: Discussions



Pause



Session 6 : La langue au cœur des conflits

(Présidence de session : Lucien Bély (Sorbonne Université))

15h45-16h10: Xavier Le Person (Sorbonne Université), Le prince de Condé et les pièges de l’espagnol lors de la négociation des articles particuliers du traité des Pyrénées (1559)

16h10-16h35: Markus Laufs (Deutsches historisches Museum, Berlin), Traduttore – Traditore – Pacificatore. Translations as Instruments of Papal Peace Mediation at the Congresses of Westphalia and Nijmegen

16h35-16h55: Discussions



Vendredi 9 décembre

Session 7 : Apprentissage et usage des langues

(Présidence de session : Déjanirah Couto (EPHE))

9h-9h25: Ekaterina Domnina (Moscow Lomonosov State University), Foreign Language Competence of English Diplomats at the Papal Court during the High Renaissance

9h25-9h50: Pierre Saux-Escoubet (Sorbonne Université), Négocier avec une assemblée : obstacles linguistiques et stratégies d’adaptation à Venise au XVIIe siècle

9h50-10h15: Isabelle Dasque (Sorbonne Université), La promotion des langues étrangères chez les diplomates : un enjeu précoce pour le Quai d’Orsay (XIXe – début XXe siècle)

10h15-10h45: Discussions



Pause



Session 8 : Diffuser sa langue

(Présidence de session : Laurent Warlouzet (Sorbonne Université))

11h05-11h30: Luciano Piffanelli (Université de Haute-Alsace), « Die Sprache verkleidet den Gedanken »? Quelques réflexions autour des usages linguistiques dans les recueils diplomatiques de l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles)

11h30-11h55: Vincent Genin (EPHE), Préserver la modernité du français, retraduire l’histoire : la réflexion de J.B. Scott et N.M. Butler (1924)

11h55-12h15: Discussions



12h15-12h30: Conclusions, Renaud Meltz (Université de Haute-Alsace).