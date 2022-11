Tristan L'Hermite et Amédée Carriat, une histoire littéraire en Limousin

Cahiers Tristan L’Hermite 2022, n° XLIV

Sous la direction de Sophie Tonolo

Paris, Classiques Garnier, coll. "Cahiers Tristan L’Hermite", 2022

Revue des Amis de Tristan L’Hermite fondée en 1979, les Cahiers Tristan L’Hermite ont pour vocation d'éclairer l'œuvre du célèbre poète, dramaturge, romancier et prosateur en son temps (1601-1655) et plus largement la culture du premier XVIIe siècle.

