Julien Zanetta, L'Hôpital de la peinture. Baudelaire, la critique d'art et son lexique

Le propos de ce livre repose sur une conviction, qui vaut comme méthode lorsqu’il s’agit d’aborder la critique d’art de Baudelaire : on ne peut penser la bonne peinture qu’au miroir de la mauvaise. On ne comprend pas complètement la valeur propre qu’une œuvre réussie prend aux yeux du poète si l’on ne possède pas de contre-exemple auquel l’adosser ou la confronter. Ce qui est moqué, ce qui est tourné en dérision, tout ce qui se trouve relégué dans ce que Baudelaire nomme « l’hôpital de la peinture » offre une diversité lexicale bien plus riche que l’appréciation, si complexe fût-elle, d’un idéal propre au critique.

Sommaire



Introduction

L’œil offusqué – Baudelaire salonnier – Une gêne technique à l’égard du langage – Parler peinture



Chapitre 1

Les mots de la tribu – La critique du praticien – Contestations – Argots – Les années 1840



Chapitre 2

Haro sur le poncif – Le poncif théâtral – Théophile Silvestre : la ligne et la couleur – Les Goncourt : la blague et le poncif



Chapitre 3

Théâtre et banalité – Construire le poncif – L’enfance antidote



Chapitre 4

La pensée barbouillée – L’utilité du trait – L’incorrection heureuse – Temps et barbouillage



Chapitre 5

Charivari, tohu-bohu, tintamarre – Au salon – Anciennes galeries, nouvelles expositions – Bruit et couleur – Bruits diégétiques



Chapitre 6

Du papillotage – Définitions – Harmonie dynamique – Dioramas et paysages – Fantômes et kaléidoscope



Chapitre 7

De la peinture municipale – Rage contre la machine – Le grand raté – De la grandeur au municipe – Pauvre (peinture de) Belgique



Chapitre 8

Du doute en peinture – Le doute de 1846 – Extension du domaine éclectique – Après 1846 – D’un doute positif



Chapitre 9

Du sonnet comme compte rendu – Un salon en vers ? – De « compensation » aux voix intérieures – Autocitations



Chapitre 10

De la décrépitude comme catégorie esthétique – Situation lexicale – Théorie cyclique de l’histoire – Poétique du seuil – Le phénomène futur



Notes

Bibliographie

Index des noms propres

—

Julien Zanetta enseigne l’histoire de la littérature française à l’Université Saint-Louis, Bruxelles. Il a notamment publié Baudelaire, la mémoire et les arts (Classiques Garnier, 2019), D’après nature. Biographies d’artistes au XIXe siècle (Hermann, 2019) et Niveurmôrre. Versions françaises du Corbeau au XIXe siècle (Droz, 2020), ainsi qu’une traduction des essais de William Hazlitt relatifs à l’esthétique et à la littérature (Sentiment et raison, Sorbonne Université Presses, 2019).