Le parc humain. Enclave et vulnérabilité d'Alfred Kubin à Westworld (Paris)

Le parc humain. Enclave et vulnérabilité d’Alfred Kubin à Westworld

Les enclaves foisonnent dans la fiction contemporaine. Parallèlement aux murs qui

sont érigés à travers le monde, d’innombrables romans, films et séries présentent

aujourd’hui des espaces clos dans lesquels des populations confinées sont séparées

les unes des autres – constituées en tant qu’autres par le fait même de cet

enclavement. Ces espaces peuvent être interprétés comme des « parcs humains », à

savoir des lieux fermés qui promettent aux uns l’invulnérabilité, tandis que d’autres

sont repoussés à l’extérieur et réduits au statut de spectres menaçants. Si Peter

Sloterdijk, dans Règles pour le parc humain (1999), défend la thèse anthropologique

selon laquelle « les hommes sont des créatures qui se soignent et se protègent ellesmêmes,

des créatures qui, où qu’elles vivent, créent autour d’elles un espace en forme

de parc », nous voudrions, à l’inverse, historiciser cette spatialisation du politique,

inséparable selon nous de l’ère des masses. Des premiers parcs à thème, au début

du XXe siècle, jusqu’aux communautés fermées, en passant par toutes les formes de

zoning, la modernité architecturale a fait de l’enclave un habitat désirable. Et pourtant,

cette utopie d’un espace protégé qui exclut l’imprévisible a immédiatement été saisie

par les écrivains (à commencer par Alfred Kubin dans L’Autre Côté) comme une fiction

certes séduisante, mais mortifère.

En étudiant les modalités esthétiques selon lesquelles la littérature et le cinéma

reconfigurent les parcs humains et pensent leur ambivalence, ce séminaire proposera

une archéologie de la tentation contemporaine de l’enclavement, et examinera le

caractère inséparable de l’espace et de l’éthique – comment, en d’autres termes, un

type d’architecture fait faire, induit des comportements, organise tacitement la praxis

humaine. Peut-être serons-nous alors en mesure d’envisager pour notre monde ce

que Jean-Luc Nancy nomme la déclosion, à savoir « l’ouverture d’un enclos, la levée

d’une clôture ».

Intervenants :

– Vendredi 18 novembre : Julien Jeusette et Ezio Puglia

– Vendredi 2 décembre : Bruce Bégout, Université Bordeaux Montaigne

– Vendredi 16 décembre : Bernard E. Harcourt, Columbia University/EHESS

– Vendredi 20 janvier : Yves Citton, Université Paris 8, et Marielle Chabal (artiste)

– Vendredi 27 janvier : Julien Jeusette et Ezio Puglia