Présentation par Matthieu Letourneux et Luce Roudier du n° 54 de Genesis : « Écrire à la chaîne » (Séminaire général de l'Institut des textes et manuscrits modernes)

Matthieu Letourneux (université Paris-Nanterre ) et Luce Roudier (université Paris Nanterre)

Présentation de Genesis n°54, « Écrire à la chaîne »

22 novembre 2022, 16h00-18h00

Ens, 29 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle U209

Proposer une génétique des textes sériels, c’est supposer qu’il existe dans ce domaine des pratiques spécifiques qui diffèrent de celles qui prévalent dans les autres types de productions littéraires. Autrement dit, l’inscription d’une œuvre dans une série ou la conception même de cette série se traduiraient par des processus de création caractéristiques. L’étude des productions sérielles (œuvres du même genre, oeuvres produites pour une collection standardisée ou offrant un univers et des personnages sérialisés) nous invite ainsi à considérer attentivement les techniques et les routines d’écriture mises en place pour répondre aux contraintes de productivité et de lisibilité des œuvres sérielles. C’est ce que nous tenterons de montrer dans cette séance à travers l’analyse d’auteurs populaires, d’éditeurs et d’acteurs des industries culturelles.