Racine 1672 : Bajazet, Mithridate (Mont-Saint-Aignan & en ligne)

Racine 1672 : Bajazet, Mithridate

Maison de l’université (salle de conférences), place Emile Blondel, 76130 Mont-Saint-Aignan

Les 24 & 25 novembre 2022



Comité d’organisation :

Caroline Labrune, Servane L’Hopital, Victoire Malenfer, Tony Gheeraert.



Comité scientifique :

Laurence Plazenet (Université de Clermont Auvergne, Présidente de la SAPR), Philippe Sellier (Sorbonne Université), Gilles Declercq (Université de Paris III, Président du Centre International Jean Racine), Jean Rohou (Université de Rennes II), Jean-Philippe Grosperrin (Université de Toulouse), Delphine Reguig (Université de Saint-Etienne)



Institution organisatrice : Centre de recherches Editer-Interpréter (Cérédi, UR 3229)

Institutions partenaires : Centre International Jean Racine, Société des Amis de Port-Royal



PROGRAMME

jeudi 24 novembre 2022

Salle de conférences, Maison de l’Université - Mont-Saint-Aignan





08h45 – Accueil



9h15 – Introduction, par Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie, Cérédi)



Première session. Continuités ou ruptures ?

Présidence : Jean Rohou (Université de Rennes II)



9h30 – “Racine a-t-il oublié Racine dans Bajazet ?”, par Tristan Alonge (Université de La Réunion)

10h05 – “Marivaux et l’ombre de Racine. Bajazet et Mithridate, par Nicolas Fréry (Université de Strasbourg)



10h40 – Pause



11h00 – Présidence : Laurence Plazenet (Université Clermont-Auvergne)

11h00 – ”Racine 1672, au prisme du corps : continuités et discontinuités dramaturgiques, convergences et divergences méthodologiques", par Sylvaine Guyot (New York University)

11h35 – Transcendances orientales : Bajazet et Mithridate, des hapax dans le théâtre de Racine ?”, par Caroline Labrune (Cérédi)



12h15 – Déjeuner



Deuxième session. Mise en scène et réception

Présidence : Laurent Thirouin (Université de Lyon II)



14h15 – “Bajazet et Mithridate à l’ère romantique”, par Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie)

14h50 – “Wild Turkey Bourbon : La Fureur dans le Bajazet de Castorf”, par Nicolas Diassinous (Université d’Avignon)

15h25 – “Autour de deux mises en scène de Mithridate”, par Gilles Declercq (Université Sorbonne Nouvelle - Paris III) et Stella Spriet (University of Saskatchewan, Canada)



16h00 – Pause



Jouer et mettre en scène Bajazet et Mithridate : rencontres animées par Servane L’Hopital (Lycée Malherbe de Caen, Cérédi)

16h15 - Entretien avec Éric Vigner, du Théâtre Saint-Louis de Pau

16h45 - Entretien avec Éric Ruf, administrateur de la Comédie Française

17h15 - Table ronde, discussion.



17h40 – Clôture de la première journée





vendredi 25 novembre 2022

Salle de conférences, Maison de l’Université, Mont-Saint-Aignan



Troisième session. Questions de poétique



08h15 – Accueil



Présidence : Jennifer Tamas

08h45 – “Anteros triomphant ou la rivalité amoureuse entre frères ou sœurs dans Bajazet, Mithridate et Ariane”, par Delphine Calle (Université d’Utrecht)

09h20 – “La scène fantôme dans la tragédie racinienne”, par Hubert Aupetit (Lycée Louis-Le-Grand / Centre International Jean Racine / IHRIM)



09h55 – Pause



10h10 : Présidence : Ariane Ferry, Université de Rouen Normandie

10h10 – “Racine et les poisons”, par Laurence Plazenet (Université Clermont Auvergne)

10h45 – “Le temps de Bajazet”, par Laurent Thirouin (Université Lumière Lyon-II)

11h20 – “Le jeu des indignes détours (Bajazet, Mithridate)”, par Jean-Philippe Grosperrin (Université de Toulouse - Jean Jaurès)



12h00 – Déjeuner



Quatrième session. Figures royales

Présidence : Hubert Aupetit (Lycée Louis-le-Grand)



14h00 – “Monstre d’orgueil ou héros pitoyable ? L’énigmatique dénouement de Mithridate”, par Jennifer Tamas (Rutgers University, New Jersey)

14h35 – “Parole du roi, parole royale”, par Claire Fourquet-Gracieux (Université de Créteil)



15h10 – Pause



Présidence : Sophie Hache (Université de Lille)

15h25 – "Le dernier des rois d’Orient. Topique de l’éloge du souverain dans Mithridate", par Jérôme Lecompte (Université de Rennes 2)

16h00 – “Mithridate ou l'anamorphose d'un grand homme”, par Charles-Olivier Stiker-Métral (Université de Lille)

16h35 – Conclusions, par Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie – Cérédi)



16h50 – Clôture du colloque