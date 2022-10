Takeshi Matsumura, "Le sentiment va vite en voiture". Recueil de nunu balzaciens

Préface de Mme Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, Introduction de M. Michel ZINK, de l’Académie française, Secrétaire perpétuel honoraire de l’AIBL.

Auteur, notamment, des 56 212 entrées d’un imposant Dictionnaire du français médiéval qui fait aujourd’hui autorité (Paris, Les Belles Lettres, 2015), M. Takeshi Matsumura, lexicographe et philologue, est professeur à l’Université de Tokyo, lauréat du Grand Prix de la Francophonie de l’Académie française en 2016, du Prix impérial et du Prix de l’Académie japonaise en 2018 et, depuis 2019, correspondant étranger de l’AIBL. Dans ce recueil, M. Takeshi Matsumura se penche sur une vingtaine de « nunu balzaciens », à savoir des termes de La Comédie humaine (« nunu », pour commencer, mais aussi « idémiste », « décanicher »…), des citations (« Le sentiment va vite en voiture », « Les femmes sont des poêles à dessus de marbre »…) et des expressions (un « nez à la Roxelane », par exemple) dont les spécialistes de Balzac avaient échoué, jusqu’à présnet, à retracer l’origine. Chacun des chapitres progresse comme une enquête menée à nouveaux frais par l’auteur dans les dictionnaires historiques, des œuvres littéraires oubliées et la presse de l’époque, et les conclusions qu’il dégage nous aident à mieux connaître l’univers de Balzac et à mieux goûter toute la richesse de son art.

Ce livre, le premier co-édité par l’Académie française et l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, est illustré de 24 reproductions de pages des manuscrits de Balzac conservés au fonds Lovenjoul de la bibliothèque de l’Institut, qui en a gracieusement fourni les reproductions.

La présentation de cet ouvrage devant la presse a eu lieu le jeudi 29 septembre 2022, à l’issue de la séance de l’Académie française, à 17h, en grande salle des séance du palais de l’Institut.

« Comment qualifier l’ouvrage si savant et divertissant à la fois de Takeshi Matsumura ? Voyage en Balzacie ? Vagabondage dans le monde de Balzac ? Ou mieux, « fréquentation vagabonde de La Comédie humaine » pour reprendre la définition que l’auteur lui-même donne de son entreprise ? Il faut constater que Takeshi Matsumura fait ici preuve de modestie. Ce qu’il traite de vagabondage est en réalité l’esquisse d’un dictionnaire de la langue de Balzac, dont rêvent tous les lecteurs de La Comédie humaine, projet auquel aucun des grands spécialistes de Balzac n’a osé s’attaquer, mais dont tous ont pressenti la nécessité. Marc FUMAROLI a écrit que l’œuvre de Balzac se situe dans « la perspective par l’écrit d’un bonheur oral français oublié ». Les recherches de notre vagabond en Balzacie illustrent fort heureusement ce propos. » (Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE)

« Le lecteur sera peut-être surpris de découvrir, sous un titre léger, un ouvrage aussi savant. « Le sentiment va vite en voiture » ? Nul n’en doute, mais est-ce bien raisonnable ? Des « nunu » ? Voilà qui sent la nursery. Mais s’attend-il à voir ce sentiment-là et ces nunu-là être l’objet d’une érudition proprement vertigineuse ? Qu’il se rassure. Cette érudition est amusante. » (Michel ZINK)

