Christian Doumet, Segalen

On ne sait pas ce qui pousse un homme vers son extrême orient.

Jamais écrivain n’a autant fait de sa vie un destin que Victor Segalen (1878-1919).

Après un séjour à Tahiti, il entreprend trois voyages en Chine (1909, 1914 et 1917). Christian Doumet raconte ici l’équipée matérielle d’un Européen dans les splendides paysages d’un empire déliquescent, comme l’aventure sensible d’un écrivain qui naît à lui-même, jusqu’à sa mort, énigmatique et romanesque, chez lui, en Bretagne.