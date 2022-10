Configurer le social : études de mœurs (XVIIIe-XIXe siècles)

Université de Strasbourg

17 et 18 novembre 2022

Avec le soutien de l'Université de Strasbourg (EA 1337 - Configurations littéraires) et de l'Université Paris Nanterre (Centre des Sciences des Littératures en langue Française)



Comité d'organisation : Lucien Derainne, Hélène Boons, Bertrand Marquer

Lieux : Université de Strasbourg, Bâtiment Le Nouveau Patio, 22 rue René Descartes,

Amphithéâtre Alain Beretz

(sauf pour le vendredi après-midi : Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Allée du Général Rouvillois).



—



Jeudi 17 novembre : 10h15-18h

Matinée



10h15 : accueil des participants



10h30-10h45 : mot d’introduction



1e session. Déchiffrer les signes : mœurs et sémiotique



10h45-11h15 : Henri Portal (Sorbonne Université)



« Le Spectateur contesté. Marivaux, observateur de la réalité sociale ».



11h15-11h45 : Cécile Meunier (Sorbonne Université)



« Du “symptôme” moral. Usages et déclinaisons d’une métaphore médicale dans la fiction du XVIIIe siècle ».



11h45-12h15. Discussion



Après-midi



2e session. Les types : imagination et (re)création



14h-14h30 : Amélie de Chaisemartin (Sorbonne Université)



« Portraits de types et portraits de fantaisie » (en visio-conférence).



14h30-15h : Judith Lyon-Caen (EHESS)



« La grisette est-elle révolutionnaire ? Mœurs de 1830 dans les luttes sociales des années 1930 ».



15h-15h30 : discussion



3e session. Réalité et fantasmes



16h-16h30 : Morgane Muscat (Sorbonne Université)



« L’impossible tournant social du roman urbain au XVIIIe siècle ? ».



16h30-17h : Stéphane Lojkine (Aix-Marseille Université)



« Observation, description, perversion : de l’Encyclopédie aux Nuits de Paris ».



17h-17h30 : Martin Wagner (University of Calgary, Canada)



« Some Thoughts on the Viability of Lesage’s Le Diable boiteux as a Paradigm of Realist Observation » (en visio-conférence).



17h30-18h. Discussion



Vendredi 18 novembre : 9h-17h



Matinée



4e session. Romans et récits des mœurs



9h-9h30 : Claude Klein (Société Rétif de la Bretonne)



« La morale de Rétif de la Bretonne : du Pornographe aux nouvelles, quelle place pour l’observation ? ».



9h30-10h : Emmanuelle Sempère (Université de Strasbourg)



« Contes et romans diderotiens : études de cas ou études de mœurs ? ».



10h-10h30 : Grégoire Tavernier (Université d’Orléans)



« Du récit picaresque au roman de l’ambition : usages et reconfigurations de l’ascension sociale en France des deux côtés du “tournant des Lumières” ».



10h30-11h. Discussion



5e session. Inventer le social à travers une pratique



11h15-11h45 : Juliette Fabre (Université Paris Nanterre)



« La société en spectacle ? Passants à la promenade dans Les Promenades de M. Le Noble (1700) »



11h40-12h15 : Bertrand Marquer (Université de Strasbourg)



« “Il n'y a plus de lois, il n'y a que des mœurs” : manières de table et ordre social ».



12h15-12h45. Discussion



Après-midi



6e session. La presse et le social



14h15-14h45 : Claire Boulard (Université de la Sorbonne Nouvelle)



« Les vies minuscules : le Spectator (1711-1712/1714) ou les prémices périodiques d’une histoire sociale de l’Angleterre ».



14h45-15h15 : Hélène Boons (Université Paris Nanterre)



« Traiter des mœurs ou bien de l’actualité ? Une hésitation éditoriale structurante de la presse du XVIIIe siècle ».



15h15-15h45 : discussion



7e session. Des études de mœurs aux Sciences Humaines



16h00-16h30 : Jérôme David (Université de Genève)



« Les mœurs, de Voltaire à Balzac: vers une ontologie participative du social ».



16h30-17h : Lucien Derainne (Université de Strasbourg)



« Des “spectateurs” du xviiie siècle à l’invention d’une psychologie sociale ».



17h-17h30 : Discussion.