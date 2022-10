Explorations. Dynamiques du déplacement en littérature (volet 1, Rennes)

Dans le cadre de la 12e édition du festival Transversales intitulée « Itinérance », la journée d’étude

« Explorations. Dynamiques du déplacement en littérature »

propose de s’intéresser à la façon dont le motif du déplacement et ses variations sémantiques (mouvement, itinérance, errance, fuite, traversée, migration, marche, mobilité, passage, voyage, déambulation, escapade, pérégrination, périple, etc.) s’exprime en littérature, envisagée dans une perspective transéculaire et sans frontière linguistique.

La journée d'étude a lieu le vendredi 25 novembre 2022, de 10h à 17h, à l'espace recherche de l'UFR ALC, Université Rennes 2.

Elle est organisée avec le soutien du CELLAM.

Programme

10h // Accueil, café et introduction de la journée (Gaëlle Debeaux, Université Rennes 2 / CELLAM)



10h30 // Sophie Bros (Université Paris Nanterre / CSLF), « Exploration de façade : les romans d’aventures ou le mouvement mécanique »



11h // Mathilde Louette (Université Paris Cité / LARCA-UMR 8225), « “On this side of the big water” : déplacement transatlantique et décentrement ethnologique dans The Heartsong of Charging Elk (2000), de James Welch (Blackfoot) »



11h30 // Ioana Petcu Padurean (Faculté de Théâtre de l’Université Nationale des Arts « George Enescu » de Iași / Université «Al.I. Cuza » de Iași, Roumanie), « Distances périlleuses. Reflets du voyage d’arrière-plan à l’intérieur des cités shakespeariennes – du texte aux images scéniques »



12h // Discussions



Pause déjeuner



14h30 // Café d’accueil



14h45 // Diane Guirard de Camproger (Dr. Université Caen Normandie / LASLAR), « De la chevauchée spatiale aux chevauchements narratifs : la présence du cheval comme véhicule littéral, symbolique et narratologique dans le roman français contemporain (XXe et XXIe siècle) »



15h15 // Claudia Reyes Garcia (Université Paul-Valéry Montpellier 3 / IRIEC), « L’errance, “l’insil” et le voyage au passé dans le roman La fiesta vigilada d’Antonio José Ponte »



15h45 // Sneharika Roy (The American University of Paris), « Journal du Dehors d’Annie Ernaux : un recueil de poèmes en prose ? »



16h15 // Discussions et conclusion de la journée (Pauline Pilote, Université Bretagne Sud / HTCI et Madelyn Lines, Université Rennes 2)



Organisatrices : Gaëlle Debeaux (Rennes 2, CELLAM), Pauline Pilote (UBS, HTCI), Madelyn Lines (Rennes 2)







La journée sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube du festival Transversales. Cette journée est suivie d’un volet 2 qui aura lieu à l’Université de Bretagne Sud (Lorient) le 24 mars 2023.

Le festival Transversales est un festival littéraire et artistique organisé au sein du département Lettres de l'université Rennes 2, et grâce à la participation de nombreuses étudiantes et étudiants (master Littérature Générale et Comparée, master Métiers du Livre, master Approches Créatives de l'Espace Public ; association étudiante FTR2). Il a lieu à l'université Rennes 2 et dans la ville de Rennes du 23 novembre au 9 décembre 2022.