Colloque "Enjeux et perspectives de l’histoire culturelle" - Le Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC, UVSQ) fête ses 30 ans (St-Quentin-en-Yvelines)

Enjeux et perspectives de l’histoire culturelle.



Le Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines fête ses 30 ans





24 et 25 novembre 2022



Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines



Bâtiment d’Alembert, Amphithéâtre Quesnay



5 Boulevard d’Alembert, Guyancourt









Avec le soutien de la Graduate School Humanités - Sciences du Patrimoine de l’Université Paris-Saclay



et de la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Saclay





PROGRAMME





Jeudi 24 novembre 2022





10h



Mots d’accueil institutionnel





10h30 -12h00



Les nouveaux territoires de l'histoire culturelle



Cette double table-ronde a pour objectif de revenir sur les travaux novateurs menés ces dernières années au sein du CHCSC dans une approche interdisciplinaire, au croisement entre histoire culturelle, études culturelles et relations internationales. Il sera question notamment d’américanisation, de métissage, de circulations et d’héritages culturels.



- Les circulations transatlantiques



Modération: Cécile Coquet-Mokoko (Professeure en civilisation des États-Unis, UVSQ)



Sylvie Bouffartigue (Professeure en études latino-américaines, UVSQ)

Pierre Cras (Maître de conférences en études africaines-américaines et histoire du cinéma, Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Philippe Gumplowicz (Professeur émérite en musicologie, UEVE)

Coralie Raffenne (Maîtresse de conférences en langues et littératures anglaises, PSL)



- Les enjeux culturels au cœur des relations internationales



Modération: Sophie Croisy (Maîtresse de conférences en études américaines, UVSQ)



Alexandra Boudet-Brugal (Docteure en civilisation américaine, UVSQ)

Laurent Martin (Professeur en histoire des politiques culturelles et des relations culturelles internationales, Univ. Sorbonne Nouvelle)

Yoselin Rodriguez (Docteure en histoire des relations culturelles internationales de l’Amérique Latine et des Caraïbes, Univ. Paris-Saclay)





12h-14h Déjeuner





14h-15h30



Projets collaboratifs internationaux et nouvelles écritures de l’histoire culturelle



Modération: Géraldine Poels (Responsable de la valorisation scientifique des collections de l’INA) et François Robinet (Maître de conférences en histoire contemporaine, UVSQ)



Cette table-ronde, consacrée aux projets collaboratifs déployés par le CHCSC depuis une dizaine d’années dans un contexte d’affirmation des « humanités numériques », souhaite proposer un panorama des vertus et des limites des usages du numérique sur les modalités d’enquête, d’écriture et de médiation en histoire culturelle.



Diana Cooper-Richet (Maîtresse de conférences HDR émérite en histoire contemporaine, UVSQ), projet Transfopress

Anaïs Fléchet (Maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine, UVSQ) et Gabriela Pellegrino Soares (Professeure associée en histoire de l’Amérique latine, Univ. São Paulo), projet Transatlantic Cultures

Rémi Korman (docteur en histoire de l’EHESS), projet RwandaMAP

Gilles Malandain (Professeur en histoire contemporaine, UVSQ), projet Villages martyrs d’Europe, VILMA





15h30-16h Pause





16h-17h30



L'histoire face aux patrimoines : par-delà nature et culture ?



Modération: Sylvie Dallet (Professeure en Arts, UVSQ) et Steve Hagimont (Maître de conférences en histoire contemporaine, UVSQ)



La thématique patrimoniale, autour des patrimoines culturel et naturel, s’est profondément renouvelée au sein du CHCSC. Entre appropriations marchandes, expressions institutionnelles et contestation radicale de la modernité, nous nous demanderons ce qui se joue dans les explorations patrimoniales qui élargissent et modifient nos perspectives de recherche, à partir du parcours et des recherches des divers intervenants.



Marie Cornu (Directrice de recherche en droit, CNRS, ENS Paris-Saclay)

Raphaël Devred (Doctorant en histoire contemporaine, UVSQ)

Stéphane Olivesi (Professeur en sciences de l’information et de la communication, UVSQ)

Grégory Quenet (Professeur en histoire contemporaine, UVSQ)



17h30-18h Pause





18h



Chœur des étudiants du Master Musicologie de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne



Chef de chœur : Julien Buis



« Jazz Missa Brevis », Will Todd





18h30-20h



30 ans de directions du CHCSC



Anne-Claude Ambroise-Rendu (Professeur en histoire contemporaine, UVSQ) en dialogue avec Jean-Yves Mollier (Professeur émérite en histoire contemporaine, UVSQ) et Jean-Claude Yon (Professeur en histoire contemporaine, EPHE).



Enregistrement de Christian Delporte (Professeur émérite en histoire contemporaine, UVSQ)





20h30 Dîner du colloque





***



Vendredi 25 novembre 2022





10h-10h15



Présentation par Aurélia Desplain (coordinatrice du projet « Histoires de Nature », Muséum national d’Histoire naturelle) du projet « Tianjin Time Machine »





10h15-12h15



Démocratisation des savoirs face aux nouvelles formes de diffusion



Modération : Aurélie Barjonet (Maîtresse de conférences HDR en Littérature comparée, UVSQ)



Cette table ronde reviendra sur de nombreuses initiatives culturelles portées ces dernières années par le laboratoire et ses partenaires institutionnels. Plus largement, il s’agira de réfléchir à la manière dont les universitaires peuvent contribuer à une meilleure diffusion et démocratisation de leurs savoirs.



Louis Genton (Doctorant en histoire médiévale, DYPAC, UVSQ)

Davide Gherdevich (Ingénieur de recherche au laboratoire DYPAC, UVSQ)

Sylvain Hilaire (Attaché de conservation du patrimoine au Musée de la ville de St-Quentin-en-Yvelines)

Jean-Félix Lapille (Doctorant en histoire contemporaine, CHCSC)

Claire Lebreton (Conservatrice, Directrice adjointe à la Direction des bibliothèques et information scientifique, UVSQ)

Maximilien Petit (Ingénieur d'études en charge des ressources documentaires au CHCSC, UVSQ)

Benjamin Ringot (Adjoint au directeur scientifique, Centre de recherche du château de Versailles)

Giovanni Vitali (Maître de conférences en Humanités Numériques, DYPAC, UVSQ)





12h15-12h30



Présentation par Xavier Hautbois (Maître de conférences en musicologie contemporaine, IUT de Vélizy, UVSQ) du projet « La grande accélération »





12h30- 14h Déjeuner



14h-16h



Au cœur de réseaux nationaux et internationaux



Modération: Caroline Moine (Professeure en histoire contemporaine, UVSQ)



Les activités du CHCSC s’inscrivent dans divers réseaux et partenariats, nationaux et internationaux (revues, sociétés savantes, centres de recherche et d’archives, institutions culturelles, fondations…). Quels enjeux institutionnels et financiers représentent ces collaborations dans les domaines de la formation et de la recherche ?



Evelyne Cohen (Professeure émérite en histoire et anthropologie culturelles, ENSSIB Lyon) co-éditrice de la Revue d’histoire culturelle

Anne-Julie Etter (Maîtresse de conférence en histoire, CYU), coordinatrice scientifique Fondation des Sciences du Patrimoine

Sophie Hochuli (Doctorante en littérature comparée, cotutelle UVSQ/Univ. Zurich)

Emmanuelle Paccaud (doctorante en histoire contemporaine, UNIL), réseau METIS

Valérie Schafer (Professeure en histoire européenne contemporaine, Univ Luxembourg/C2DH), Société pour l’Histoire des Médias

Claire Sécail (Chargée de recherche CNRS au Cerlis, Univ. Paris Cité, CNRS), secrétaire de rédaction du Temps des Médias

Carlotta Sorba (Professeure en histoire contemporaine, Univ. Padoue), réseau METIS

Estelle Tronci (Direction des Projets et Relations Internationales de l'UVSQ)



16h-16h15 Pause



16h15-17h45



Le CHCSC, "canal historique" : livres, édition, spectacles et médias. Vers de nouveaux horizons ?



Modération: Jean-Charles Geslot (Maître de conférences en histoire contemporaine, UVSQ) et Patricia Sorel (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris Nanterre)



Au cœur des enjeux de l’histoire culturelle, le livre et l’édition, le théâtre et les spectacles, la presse et les médias ont été depuis 30 ans des thèmes majeurs du CHCSC. Quel bilan peut-on en dresser et quels sont les nouveaux chantiers actuels, à la croisée des problématiques politiques, économiques ou sociales et des questions de pratiques et de réception?



Amélie Fagnou (Doctorante en histoire contemporaine, UVSQ)

Pascale Goetschel (Professeure en histoire contemporaine, Université Panthéon-Sorbonne)

François Robinet (Maître de conférences en histoire contemporaine, UVSQ)

Evanghelia Stead (Professeure en littérature comparée, UVSQ)





***



Autour de la manifestation





Exposition des étudiants du Master Histoire culturelle et sociale de l’UVSQ / Paris Saclay



« Les affiches illustrées en histoire culturelle »



Réalisation : Antoine Brillet, Axel Doeble et Bernard Sevestre



Installation artistique « La grande accélération »



Réalisation : Florent Di Bartolo et Xavier Hautbois



Avec le soutien de la Diagonale Paris-Saclay



Station d’écoute de podcasts réalisés par le CHCSC et le RASM-CHCSC



Coordination : Anaïs Fléchet



Réalisation: Jérémy Michot (UEVE) & Maximilien Petit (UVSQ)



et de capsule poétique (création électroacoustique)



réalisée par Armelle Chitrit (CHCSC)