Lautréamont à la Bibliothèque nationale de France : de Maldoror aux Poésies

L'Association des Amis passés, présents et futurs d'Isidore Ducasse s'associe à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, pour proposer, le 24 novembre prochain, une journée d’étude consacrée à Lautréamont.



Programme



9 h 30 – Ouverture



9 h 45 – Lautréamont dans les collections de la BnF

Par Bérénice Stoll, chargée des collections XIXe et XXe siècles, Réserve des livres rares, BnF, et Éric Walbecq, coordonnateur des entrées rétrospectives et des dons, département Littérature et art, BnF



10 h 15 – Mbougar Sarr, Bolaño, Lautréamont : d’une source à l’autre, des plagiats en série

Par Kevin Saliou, directeur des Cahiers Lautréamont et président de l’AAPPFID



11 h – Ducasse antimoderne

Par Michel Pierssens, professeur émérite, université de Montréal



11 h 30 – De l’héroîsme littéraire

Par Jean-Luc Steinmetz, éditeur des œuvres de Lautréamont dans la bibliothèque de la Pléiade, poète, professeur émérite de l’université de Nantes



14 h – Isidore Ducasse et le comte de Lautréamont habitaient-ils le même quartier ?

Par Julien Brault, conservateur en chef, département de la bibliothèque et de la documentation, INHA



Projection de Beau comme, de Jean-Christophe Averty (9 min)



14 h 45 – La dédicace de Ducasse : hommages ou provocations ?

Par Gérard Touzeau, ingénieur, historien



15 h 15 – Lecture du texte-hommage de Philippe Soupault à Isidore Ducasse

Par Milie van Bariter, metteur en scène et dramaturge



16 h – Table ronde

Animée par François Angelier, France Culture

Avec Pacôme Thiellement, essayiste et vidéaste français, Simon Liberati, écrivain, Eric Walbecq et Kevin Saliou



En partenariat avec France Culture.

—



L’événement sera diffusé sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque nationale de France et sur la page de l’événement:



https://www.bnf.fr/fr/agenda/lautreamont-de-maldoror-aux-poesies



L’AAPPFID vous espère nombreux. Pensez à réserver vos places à l’avance!



Note: les Cahiers Lautréamont seront disponibles à la librairie de la Bibliothèque nationale.

—

Pour suivre les actualités de l'AAPPFID:

https://cahierslautreamont.wordpress.com/



http://blog.maldoror.org/



http://www.facebook.com/AAPPFID/



http://twitter.com/C_Lautreamont