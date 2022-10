Marguerite Duras ou l'écriture en négatif : de l'envers à l'endroit (Paris 3)

Sous la direction de Madame Marie-Christine Lala, Madame Sabrina Lusuriello présente et soutient sa thèse de doctorat intitulée "Marguerite Duras ou l'écriture en négatif : de l'envers à l'endroit".

Véritable leitmotiv des textes durassiens, le négatif dans toutes ses déclinaisons thématiques trouve là ses illustrations les plus éclairantes. Or, comparer l’œuvre de Marguerite Duras à un négatif, comme l’auteure elle-même le fait pour ses romans, c’est d’abord épuiser la notion interdisciplinaire venue de la linguistique, la philosophie, la psychanalyse et la photographie. C’est aussi viser, outre cette réappropriation, une conceptualisation strictement littéraire du négatif qui se module peu à peu en art poétique. Parce que le négatif ne constitue pas seulement un thème obsédant mais promeut une po(ï)étique à part entière dans l’écriture durassienne, cette thèse met en lumière les pulsions antagonistes qui dirigent les figures durassiennes en proie aux forces obscures, pour explorer l’incidence du négatif sur la re-présentation. Noir et silencieux, le négatif se révèle sournoisement, puis brutalement, à travers la théâtralité et la musicalité durassiennes qui procèdent par inversions. Marqués également par le sceau du négatif, les mots se retournent contre eux-mêmes, par des effets de rupture et de renversements qui amplifient leurs réticences. Jusqu’à ne laisser voir que l’empreinte inverse de l’écrit…

La soutenance aura lieu le 12 novembre 2022, à partir de 14 heures, à la Maison de la Recherche de Paris 3 dans la salle Claude Simon (4 rue des Irlandais 75005 Paris).

