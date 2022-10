Le 22 novembre, 16h00-17h30

Conférence d'Alexandre Gefen

Agir par l’écriture. Les ambitions sociales et politiques de la littérature française contemporaine

"La littérature française contemporaine refuse l’évasion esthétique ou ludique et ambitionne bien plus qu’une représentation a posteriori du monde : elle se réengage politiquement, entend agir socialement, propose des utopies et des performances de nature à intervenir dans la Cité. De la littérature d’enquête à romans à thèse féministes, des dystopies écologiques aux romans analysant le néo-libéralisme, la littérature française contemporaine entend accompagner l’individu dans sa quête de sens mais aussi la société dans sa confrontation à la complexité contemporaine du réel." (A. Gefen, Sept. 2022)



Alexandre Gefen, Directeur de recherche CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité (UMR7172, THALIM, CNRS / Université sorbonne Nouvelle – Paris 3), est historien des idées et de la littérature. Il est l'auteur de nombreux articles et essais portant notamment sur la culture, la littérature contemporaine et la théorie littéraire. Dernières parutions : Territoires de la non-fiction, Brill, 2020. Avec Olivier Bessard-Banquy et Sylvie Ducas; Best-sellers. L'industrie du succès, Armand Colin, 2021; L’idée de littérature. De l’art pour l’art aux écritures d’intervention, Corti, 2021 ou encore La littérature est une affaire politique, L’Observatoire, 2022.

Cet événement est organisé en coopération avec le Centre de recherche narratologique (Zentrum der Erzählforschung) de la Bergische Universität de Wuppertal. L'invitation d'Alexandre Gefen a été pensée comme une occasion de poursuivre les discussions suite aux nombreux échanges portant sur la relation littérature et société, écriture et engagement, qui se sont déroulés lors de nos Rencontres littéraires - entre autres avec Sylvain Prudhomme, Hélène Gaudy, Nicolas Matthieu, Maylis de Kerangal, Laurent Gaudé, Jérôme Ferrarri, Maryam Madjidi ou encore Yannick Haenel.

La conférence est proposée de manière hybride : à l'université de Wuppertal (Allemagne) et parallèlement en ligne via Zoom.

Inscription Zoom ici : https://urlz.fr/juOY

À l'université de Wuppertal : Kirche an der Uni - Gaußstr. 4 - 42119 Wuppertal

Organisation: Marie Cravageot - cravageot@uni-wuppertal.de