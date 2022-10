Séminaire Schwarz-Bart  (ITEM, CNRS/ENS) : avec Jérôme Villeminoz (Paris, BnF Richelieu)

La prochaine séance du séminaire Schwarz-Bart accueilleJérôme Villeminoz, archiviste-paléographe et conservateur en chef au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France ; responsable de plusieurs fonds d’archives d’auteurs et écrivains. Il s’agira de la première séance du séminaire pour l’année universitaire 2022-2023.

Le numéro 16 de la revue Continents manuscrits témoigne d’un intérêt renouvelé des chercheurs pour l’œuvre de Simone et André Schwarz-Bart, Sans doute la densité de cette oeuvre et la complexité de son processus créatif ne sont-elles pas étrangères à un tel attrait : à l’étude génétique, elles ouvrent un champ appétissant. Il reste qu’à l’image de l’oeuvre et de sa genèse, le matériau est dense et complexe : les manuscrits et archives sont à la fois abondants et fragmentaires, fruits d’une histoire animée, vivants toujours.



Il s’agira dans cette séance de faire le point sur ce que nous savons de ces fonds, en présentant notamment les outils qui, pour l’heure, peuvent aider les chercheurs à les appréhender.

Accès en présence :



La séance se tiendra exceptionnellement sur le site de la BnF Richelieu, 5, rue Vivienne,entre 14h et 16h le vendredi 25 novembre.



Vous pouvez également suivre les échanges à distance.

Si vous souhaitez suivre les échanges en présence ou à distance, veuillez contacter Keren Mock : kerenmock@gmail.com

