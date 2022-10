Stendhal for ever

Rencontre pour le 60e anniversaire des associations de Grenoble et de Paris



Sous la présidence de Béatrice Didier



14h00 I. Stendhal en France (modérateur Jean-Jacques Labia)



François Bronner : Histoire de la société des amis de Stendhal.



Jean-Jacques Labia : Deux époques révolues ou Le temps des colloques - Le Séminaire manuscrits de Stendhal et éditions numériques à l’Université de Grenoble (avec Hélène de Jacquelot).



Michel Arrous : D’autres amis d’HB.



Patrick Le Bihan : Association Stendhal et des amis du Musée (Grenoble).



François Vanoosthuyse et Marie Parmentier : Revues stendhaliennes.



16H30 II. Stendhal dans le monde (modératrice Béatrice Didier)



Jean-Jacques Hamm : Stendhal dans les universités d’Amérique du Nord.



Marie-Rose Corredor : La recherche en Espagne.



Hélène de Jacquelot : La Fondation Primoli.



Julie Brock : La recherche stendhalienne au Japon.



Béatrice Didier : La recherche stendhalienne en Chine.