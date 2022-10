Memento Syriæ

Déclenché en 2011 par la répression gouvernementale de manifestations pacifiques prodémocratie, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes jihadistes. Il a fait sûrement plus de 400.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Dans Syrie, le pays brûlé (1970-2021), sous-titré Le livre noir des Assad (Seuil), Mohamed Kaci, Catherine Coquio et Farouk Mardam-Bey redonne une voix à celles et ceux que la dictature de Hafez puis Bachar al-Assad s’est employé, et s’emploie toujours, à faire taire en Syrie et ailleurs. Il documente et dénonce des crimes que beaucoup voudraient oublier malgré leurs liens directs avec nos propres hantises (crise de l'accueil migratoire, crispation identitaire, attentats djihadistes, invasion russe de l’Ukraine…). Au travers de témoignages, sous forme de récits, de textes littéraires, de photographies et de dessins, éclairés par les analyses des spécialistes des conflits du Proche-Orient ou des violences de masse, cet ouvrage d’une ampleur inédite, fait donc œuvre de mémoire, d’histoire et d’avertissement. Contre le négationnisme, la banalisation, l’indifférence ou le silence. Et contre l'impunité de ceux qui, en exécutant leur mot d’ordre "Assad ou on brûle le pays", ont mis la Syrie à feu et à sang.

Catherine Coquio fait paraître dans le même temps À quoi bon encore le monde ? La Syrie et nous (Actes Sud / Sindbad). Ce qui se passe en Syrie depuis le soulèvement de 2011 est d’une telle démesure qu’assimiler cette réalité de cauchemar semble à présent impossible. Inévitable est la tentation de la faire tomber dans les oubliettes de l’histoire où semble à présent la précipiter une autre guerre avec sa cohorte d’atrocités. Or ce seul enchaînement Syrie-Ukraine montre que ce qui s’est passé en Syrie ne concerne pas seulement les Syriens : la politique d’anéantissement de Bachar al-Assad touche à un illimité qui a atteint notre monde et devrait le réveiller dans ses ressorts vitaux. De quelle croyance au monde nous parle le désespoir des Syriens ? Que signifie leur mal de monde ? Quel rôle y jouent la littérature et l’art ? Ce livre pose des questions anti-nihilistes à un monde défait en lisant un choix d’œuvres où se laissent reconnaître certains actes : acte de témoigner, d’écrire, d’échanger, de penser ; acte d’imaginer, de résister. Leur force vit d’une poétique singulière où, dans la figure d’un monde fracassé, s’entrevoit l’irrésistible naissance d’un autre. Leurs auteurs s’appellent Samira al-Khalil, Yassin al- Haj Saleh, Khaled Khalifa, Samar Yazbek, Faraj Bayrakdar, Moustafa Khalifé.

Illustr.: Bombardements du régime syrien dans la Ghouta orientale en novembre 2017.