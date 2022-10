Antiquité classique et postcolonialismes : tensions, inspirations, évolutions (ENS de Lyon/en ligne)

Antiquité classique et postcolonialismes : tensions, inspirations, évolutions

ENS de Lyon et au Musée des Beaux-Arts

17 - 18 novembre 2022



Nous sommes heureuses de vous inviter à la conférence internationale "Antiquité classique et postcolonialismes : tensions, inspirations, évolutions", qui se tiendra à l'ENS de Lyon et au Musée des Beaux-Arts les 17 et 18 novembre 2022 (en mode hybride), à la faveur d'une collaboration entre Cléo Carastro (EHESS, Anhima), Mathilde Cazeaux (ENS de Lyon, HiSoMA) et Anne-Sophie Noel (ENS de Lyon, HiSoMA).

Dans un contexte où des polémiques autour des études classiques se déploient dans le champ médiatique et politique, cette conférence se propose d’interroger les évolutions épistémologiques et institutionnelles de nos disciplines (Lettres classiques, histoire ancienne, archéologie, philosophie, anthropologie historique, « Sciences de l’Antiquité »), en dialogue avec les études postcoloniales. La manifestation rassemblera des chercheurs français et internationaux spécialistes du monde antique, d'études américaines, de philosophie, d'histoire moderne et contemporaine, ainsi que des conservateurs de musée. Leurs communications s'inscriront dans les axes suivants :



1) La place des antiquisants et des textes antiques dans les écrits théoriques français à l'origine des pensées postcoloniales.



2) La généalogie et l'épistémologie des « sciences de l’Antiquité » en France, et les évolutions du champ disciplinaire imputables, à des degrés divers, à l’influence des mouvements postcoloniaux.



3) La question de l’universalité de certains auteurs antiques dits « classiques ». Ces deux termes, "universalité" et "classiques", peuvent être perçus comme le reliquat d’une idéologie colonialiste. Comment mener leur examen critique sans circonscrire l’accès à cette culture ?



4) L’articulation entre sphère académique et sphère publique autour de ces débats, et l'enjeu d'une réponse scientifique aux questionnements médiatiques portant sur les rapports entre démarche intellectuelle et militantisme.



Une table ronde au Musée des Beaux-Arts (jeudi 17/11, 18h30) permettra également d'échanger sur le sujet suivant : "Quelle universalité pour les cultures antiques ?" (avec Claude Gautier, ENS de Lyon ; Pierre Judet de la Combe, EHESS ; Claudia Moatti, USC Dornsife et Paris 8 ; et Giulia Sissa, UCLA).



Avec :



Nacéra Benseddik (chercheuse indépendante, Alger)

Fabien Bièvre-Perrin (Université de Lorraine)

Katherine Blouin (University of Toronto)

Franck Collin (Université des Antilles)

François Cusset (Université Paris Nanterre)

Aude Fanlo et Enguerrand Lascols (MUCEM)

Claude Gautier (ENS de Lyon)

Charles Guérin (Sorbonne Université)

Paulin Ismard (Université d’Aix-Marseille)

Pierre Judet de la Combe (EHESS)

Bernard Mezzadri (Université d’Avignon)

Claudia Moatti (USC Dornsife et Paris 8)

Kelly Nguyen (Stanford University)

Boris Nikolsky (ENS de Lyon)

Dan-El Padilla Peralta (Princeton University)

Beatriz Pañeda Murcia (Lund University)

Emmanuelle Picard (ENS de Lyon)

Giulia Sissa (UCLA)

L'affiche et le programme complet sont en pièces jointes. L'argumentaire et les informations pratiques sont à retrouver également sur le site du laboratoire HiSoMA : https://www.hisoma.mom.fr/



La manifestation aura lieu dans l'amphi Descartes et en mode hybride.

Horaires : 9h30-20h / 9h30-17h30

Inscription conseillée (et nécessaire pour obtenir les liens de connexion Zoom) : https://framaforms.org/inscriptionsregistration-conference-internationale-antiquite-classique-et-postcolonialismes