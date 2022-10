Femmes des lumières et de l'ombre : femmes hors la loi (Orléans)

Le 13ème colloque orléanais, au titre générique de " Femmes des lumières et de l'ombre", organisé par l'association Mix-cité 45, aura lieu les 21 et 22 septembre 2023 à la médiathèque d' Orléans ( Loiret ). Au cours de ces deux journées sera proposée une vingtaine de communications sous forme de tables rondes ou d'exposés de vingt minutes, suivis d'échanges avec le public. Ces communications seront publiées l'année suivante aux éditions de L'Harmattan.

Après avoir évoqué, les années précédentes, l'histoire des femmes et du féminisme, du XVIe siècle à l'entre-deux-guerres, de la science au théâtre en passant par la politique,après avoir exploré la thématique des sorcières et au cours des deux derniers colloques celle des femmes et leur corps, nous vous invitons en 2023 à mettre en lumière les femmes hors la loi. (voir sujets des colloques précédents sur le site: http://www.femmesdeslumieresetdelombre.com)

Qu'elles se soient placées hors la loi ou qu'on les ait considérées comme telles, seront sorties de l'ombre ces femmes qui ont bravé les lois, les interdits, les règlements, les coutumes, les obligations, le système patriarcal, qui se sont battues pour pouvoir s'instruire, accéder à des fonctions ou des disciplines interdites et refusées aux femmes, être seules maîtresses de leur corps, qui ont oeuvré à toute époque pour plus de liberté et d'égalité en faisant entendre la voix des femmes.

Les propositions de communication ( problématique et résumé de 500 à 1000 signes) sont à envoyer à carole.laforet@wanadoo.fr et monique.lemoine1@club-internet.fr.

Date limite d'envoi: 31 décembre 2022

Merci d'y joindre 4/5 mots-clés et une brève notice bio-bibliographique.