Les éditions Le Félin rééditent Une histoire du flou. Aux frontières du visible, qu'Olivier Schefer avait pu publier quelques années après la disparition de l'auteur, Michel Makarius (1948-2009). Forme souvent déconsidérée – vague ou indécise –, le flou n’est-il pas, suggère Makarius, comparable à la couleur dans le débat qui l’a longtemps opposé au dessin, soit une manière de déstabiliser notre perception pour exprimer ce qui échappe à la vision nette et à l’emprise de la rationalité ? La vision floue, écrit M. Makarius, nous palce sur une ligne de crête : "D’un côté, elle avalise la représentation du visible ; d’un autre, elle décrète ce visible irreprésentable ou représentable seulement de manière approximative. État intermédiaire d’une réalité qui se donne et se dérobe à la fois, le flou est le lieu où s’exerce une critique de la représentation par les moyens même de la représentation. L’altération du lien visuel exprime ainsi un rapport problématique au monde. Cette faille qui ne cesse de grandir au sein de l’histoire de la peinture vise donc, au-delà du visible, le réel représenté. Telle est la fonction critique de l’art enfin retrouvée." Fabula vous invite à (re)lire un extrait de l'ouvrage…

—

Illustr.: Josef Sudek. Series "The Window of my Studio", 1941-1954