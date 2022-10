L’humanisme au féminin : les Mélanges de Jaqua Françoise Pautrard, poétesse et érudite franc-comtoise du début du XVIIe s. (Amiens)

L’humanisme au féminin : les « mélanges » de Jaqua Françoise Pautrard, poétesse et érudite franc-comtoise (début XVIIe siècle)

Ces journées poursuivront une réflexion sur l’appropriation au féminin de pratiques de lecture, d’écriture, d’érudition, mobilisant la connaissance de quatre langues (grec, latin, italien et français), au début du XVIIe siècle. Nous interrogerons ce qu’ont pu être la littérature et le savoir pour une femme éloignée des lieux de pouvoir, qui s’est pourtant instituée autrice. Une première approche collective a permis de faire le point sur les questions que soulève un manuscrit de quatre cents pages conservé par la Bibliothèque de Besançon et qui se présente comme le vestige d’une intense activité intellectuelle, signé par une certaine Jaqua Françoise Pautrard, habitant Arbois dans le comté de Bourgogne.

1. Quelles hypothèses peut-on faire sur le statut de ces écrits transmis hors médiation éditoriale : peut-on reconstituer un contexte énonciatif qui leur conférerait une orientation pragmatique (elle-même à préciser) ?

2. Quelle circulation européenne de livres, de textes, de modèles, de savoirs, de personnes informe les miscellanées (ou mélanges) de Jaqua Françoise Pautrard ? Quelles actions d’écriture, c’est-à-dire aussi de lecture et d’interprétation, accomplit-elle en rédigeant une compilation de morceaux choisis qu’elle traduit et met en vers ?

3. Le manuscrit de son père, pédagogue épisodiquement régent du collège d’Arbois, également exhumé dans le cadre de ce projet, invite aussi à sonder son savoir (italien, langue de traduction) et son rapport au savoir (par le choix de traduire un texte satirique de Tommaso Garzoni).

Programme



Jeudi 20 octobre 2022, Citadelle, salle E 002



10 h-10 h 20



– Audrey Duru – Introduction



1. Les manuscrits des Pautrard, historiographie franc-comtoise

Modération : Dinah Ribard (EHESS, CRH-Grihl)



10 h 20-11 h



– Maxime Ferroli, (université de Franche-Comté, UMR 6249, Laboratoire chrono-environnement)



Barthélémy Pautrard et quelques noms cités par sa fille à travers le registre de délibérations d’Arbois (1587-1607)



11 h-11 h 40



– Béatrice Brottier (Paris 3-Sorbonne nouvelle, UR FIRL 174)



Sociabilité poétique et publicité dans ses mélanges



11 h 55-12 h 35 (en visioconférence)



– Riccardo Benedettini, (université de Vérone, SSD L-LIN 03)



Approche de la langue de traduction du manuscrit de Barthélémy Pautrard, adaptation de La Sinagoga degli Ignoranti de T. Garzoni (Venise, 1589 et rééd.)



2. Écrire en poèmes : contraintes du vers, de la langue, du genre

Modération : Véronique Dominguez (université de Picardie, UR 4284 TrAme)



13 h 45-14 h 25



– Virginie Leroux (EPHE, section des sciences historiques et philologiques)



L’esthétique épigrammatique néolatine dans ses mélanges



14 h 25-15 h 05



– Audrey Duru (université de Picardie, UR 4284 TrAme)



Un humanisme dévot au féminin



15 h 20-16 h 20 Atelier discussion



Les contributeurs de la journée 2021 (Chiara Cacciola, Kévin Hémery, notamment) et les participants au symposium reviendront collectivement sur l’enquête.



Vendredi 21 octobre 2022, Citadelle, salle F 112



Accueil entre 9 h 15 et 9 h 30



9 h 30-10 h Introduction puis



– Paul Delsalle (université de Franche-Comté, UMR 6249 Laboratoire chrono-environnement)



Quelques curiosités comtoises relevées dans le manuscrit de Jaqua Françoise Pautrard



3. Ordinaire et extraordinaire des pratiques humanistes (citer, traduire, commenter)



10 h-10 h 40



– Laurence Boulègue (université de Picardie, UR 4284 TrAme)



Culture philosophique classique et humaniste d’une érudite



10 h 55-11 h 35



– Christian Förstel, (Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits grecs)



Jaqua François Pautrard helléniste



11 h 35-12 h 15



– Lucie Claire (université de Picardie, UR 4284 TrAme)



Pratiques du commentaire : encyclopédisme, marginalia et miscellanées

—



Organisation et contact : Audrey Duru : audrey.duru@u-picardie.fr



Amiens, université de Picardie-Jules Verne



Laboratoire UR 4284 TrAme