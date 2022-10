Séminaire Autobiographie et Correspondances 2022-2023, ITEM (ENS, Paris)

Séminaire Autobiographie et Correspondances 2022-2023

ITEM - Institut des textes et manuscrits modernes

Le séminaire s’attachera, cette année encore, à présenter l’étude de la genèse, de la transmission, de la publication et de la diffusion d’écrits personnels, qu’il s’agisse de grands noms de la littérature ou de figures artistiques moins connues.

Le séminaire aura lieu à l’ENS, rue d’Ulm, dans l’amphi Galois, anciennement amphi Rataud (département de mathématiques, 45 rue d’Ulm) sauf la séance du 16 mars, qui aura lieu en salle U219.

Coordination : Véronique Montémont

Conférences

Samedi 19 novembre 2022 (Amphi Galois)

• Vincent Gogibu : Elsa Koeberlé, poétesse alsacienne

• Franck Javourez : Lire et éditer les Cahiers d’Henri de Régnier

Samedi 10 décembre 2022 (Amphi Galois)

• Linda Gil : La correspondance de Beaumarchais

• Emmanuelle Tabet : titre à préciser

Samedi 14 janvier 2023 (Amphi Galois)

• Jean-Louis Meunier : Entre littérature et beaux-arts, stratégie et mondanité : la correspondance croisée de Georges Rodenbach

• Dominique Ancelet-Netter : Entre inédit et interdit, l’exposition numérique du journal intime de Paul Bourget

Jeudi 16 mars 2023 (Salle U219)

• Geneviève Haroche Bouzinac : Yvonne Jean-Haffen, Mathurin Méheut en correspondance : « …toute notre vie d’art et d’amour »

Samedi 13 mai 2023 (Amphi Galois)

• Pascal Lécroart et Thomas Dandin : Projet d’édition numérique des lettres inédites de Claudel.

• Violaine Velmas : Le Journal de Jean Vilar