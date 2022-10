Gautier/Hugo. Mémoire(s) du romantisme (Paris)

Une journée d’étude organisée par la Société Théophile Gautier, en partenariat avec la Société des Gens de Lettres, Sorbonne Université-CNRS (CELLF UMR 8599), Université Paris-Cité (CERILAC) et Sorbonne nouvelle (CRP19), dans le cadre des célébrations de l’anniversaire de la mort de Théophile Gautier le 23 octobre 1872.

Programme



Matin

9h15 : Accueil

9h30 : Ouverture de la journée par Christophe Hardy, Président de la Société des Gens de Lettres



Présidence : Jean-Marc Hovasse (Sorbonne Université)

9h45 : Claude Millet, « Victor Hugo sur le tombeau de Théophile Gautier » (Université Paris Cité, CERILAC)

10h15 : Myriam Roman, « L’histoire littéraire en portraits : Les Grotesques vs William Shakespeare » (Sorbonne Université, UMR 8599-CELLF)

Discussion

11h15 : Patrick Berthier, « Victor Hugo dans le feuilleton théâtral de Théophile Gautier » (Université de Nantes)

11h45 : Agathe Giraud, « “Rien n’aura donc manqué au succès des Burgraves” : Gautier dans la cabale de 1843 » (Université de Franche-Comté, ELLIAD)



Discussion

Après-midi

Présidence : Marie-Hélène Girard (Université de Yale)

14h : Ludmila Charles-Wurtz, « Gautier, Hugo : “Avec ses beaux bras blancs en marbre de Paros” » (Université de Tours, Interactions culturelles et discursives EA 6297)

14h30 : Françoise Court-Pérez, « Récits de voyage en 1842-1843 : Le Rhin vs Voyage en Espagne (Tra los montes) » (Université de Rouen)

15h : Anne Geisler-Szmulewicz, « À propos de la vente du mobilier de Victor Hugo (La Presse, 7 juin 1852), Théophile Gautier et l’esprit des lieux » (Université Évry Paris-Saclay, CERILAC)

Discussion

16h15 : Serge Zenkine, « Deux régimes de visualité romantique » (Ruhr-Universität Bochum)

16h45 : Delphine Gleizes, « “M. Victor Hugo dessinateur” : la critique de Gautier et sa postérité » (Université Grenoble Alpes, UMR 5316 Litt&Arts)

Discussion



17h30 : fin de la journée d'étude.

—

Cette journée d’étude de la Société Théophile Gautier s'inscrit dans la "Semaine exceptionnelle Théophile Gautier", organisée par la Société des Gens de Lettres à l'occasion des célébrations de l'anniversaire de la mort de l'écrivain le 23 octobre 1872.

Voir le site de la Société des Gens de Lettres : https://www.sgdl.org



(Hôtel de Massa, Société des Gens de Lettres, salle Victor Hugo 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris)