Montpellier et Paris, cités savantes. Pour une histoire comparée de Romania et de la Revue des langues romanes (Paris)

Montpellier et Paris, cités savantes. Pour une histoire comparée de Romania et de la Revue des langues romanes

21 et 22 octobre 2022

Colloque organisé par Sorbonne Université et l’Université Paul-Valéry, sous le haut patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avec le soutien de la Société des amis de la Romania et de l’équipe Étude et édition de textes médiévaux (Sorbonne Université), du RESO (Université Paul-Valéry) et du Centre d’Études médiévales de Montpellier (Université Paul-Valéry)

À l’occasion du cent cinquantième anniversaire de la naissance de la Revue des Langues romanes (1870) et de la Romania (1872), les rédactions des deux revues organisent un double colloque. Le premier s’est tenu à Montpellier les 14 et 15 octobre 2021.

L’intensité du moment historique permet peut-être d’expliquer la naissance des deux revues, qui sont à l’origine de la philologie romane française. Le conflit franco-prussien et la guerre civile qui s’ensuivit ne semblent guère laisser de doute sur l’existence d’enjeux culturels et politiques au sein de cette double fondation.

Les préoccupations scientifiques emboîtent ainsi le pas au besoin de réappropriation d’un patrimoine linguistique et littéraire que les Allemands, avec la fondation de la romanistique, avaient déjà commencé à étudier en associant l’enthousiasme romantique à la méthode positiviste. Les premiers philologues parisiens s’étaient formés outre-Rhin et la Société des Langues romanes obtiendra en 1875 la création à Montpellier de deux chaires consacrées à l’oc et à l’oïl après avoir pointé l’existence de ces mêmes enseignements à l’étranger.

Les deux revues constituent, en quelque sorte, le front commun de la philologie romane française mais leurs relations ne seront pas toujours au beau fixe. Celles-ci reflètent, elles aussi, la conjoncture historique : si Charles de Tourtoulon et Octavien Bringuier étudient la frontière, ancienne et moderne, entre oc et oïl, Gaston Paris ne saurait admettre l’existence de deux langues sur le territoire national.

D’emblée, le périmètre de Romania n’a pour valeur sûre que le Moyen Âge, alors que la Revue des Langues romanes s’ouvre aux « dialectes modernes » et, soutenue par la conjoncture félibréenne, allie la philologie à la création littéraire.

Ce sont les aspects scientifiques, historiques et politiques qui seront étudiés à partir de l’analyse comparée des deux revues.

Programme

Vendredi 21 octobre

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Grande salle des séances, 23 quai de Conti, 75006 Paris

Naissance et quête d’identité

9h30 Accueil des participants

Sous la présidence de M. Michel Zink, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et de Mme Sylvie Lefèvre, professeur à Sorbonne Université, directrice de Romania

10h Introduction de Mme Gilda Caïti-Russo, professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, direc- trice de la Revue des Langues romanes, et de M. Jean-René Valette, professeur à Sorbonne Université, directeur de Romania

10h30 M. Michel Zink, de l’Académie française, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Ins- criptions et Belles-Lettres, directeur honoraire de Romania : « La littérature avant la littérature »

11h Discussion et pause

Sous la présidence de M. Michel Zink, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, et de Mme Marie-Hélène Tesnière, conservateur général au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France

11h30 M. Lino Leonardi, professeur à la Scuola Normale Superiore de Pise : « La philologie romane, une histoire d’identité(s) »

12h M. Richard Trachsler, professeur ordinaire à l’Université de Zurich : « L’émergence des revues de philologie. Un phénomène européen ? »

12h30 Discussion

13h Cocktail déjeunatoire (sur invitation)

15h30 Séance publique de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sous la présidence de M. Henri Lavagne, président de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Allocution d’accueil de M. Nicolas Grimal, secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Communication de M. Michel Banniard, directeur d’études émérite à l’École pratique des Hautes Études, sous le patronage de M. Michel Zink, secrétaire perpétuel honoraire de l’Aca- démie des Inscriptions et Belles-Lettres : « À propos des sources et de la genèse du trobar, les sentiers sinueux de la quête dans Romania et la Revue des Langues romanes ».

Communication de M. Fabio Zinelli, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, sous le patronage de M. Michel Zink, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Inscrip- tions et Belles-Lettres : « La frontière occitane/catalane (et d’autres situations de contact linguis- tique) à l’épreuve de la Romania et de la Revue des Langues romanes ».

Samedi 22 octobre

Sorbonne Université, Salle des Actes, 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Normes en Formation

9h30 Accueil des participants

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Bordier, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre

10h Mme Emma Belkacemi-Molinier, doctorante à Sorbonne Université : « “Un fragment retrou- vé...”. Évolution des normes ecdotiques pour les textes français d’après les recensions de Paul Meyer dans la Romania et la Revue des Langues romanes »

10h30 M. Gilles Couffignal, maître de conférences à Sorbonne Université : « La variation interne d’oc selon Durand de Gros : le point de vue d’un philologue amateur et ses critiques »

11h M. Jean-François Courouau, professeur à l’Université Jean-Jaurès Toulouse 2 : « La littérature occitane de l’époque moderne dans les colonnes de la Revue des Langues romanes (1870- 2021) »

11h30 Discussion

12h Déjeuner

Genres littéraires et concepts fondateurs

Sous la présidence de M. Claude Roussel, professeur émérite à l’Université de Clermont-Ferrand

14h M. Jean-Charles Herbin, professeur émérite à l’Université de Valenciennes : « La Romania et la Revue des Langues romanes : deux approches des chansons de geste françaises ? »

15h M. Patrick Henriet, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, « Hagiographie et folklore dans la Romania et la Revue des Langues romanes avant la première guerre mon- diale »

15h30 Discussion et pause

Sous la présidence de Mme Jacqueline Cerquiglini-Toulet, professeur émérite à Sorbonne Université

16h Mme Marie-Madeleine Huchet, maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil : « Les textes techniques et scientifiques dans la Romania et la Revue des Langues romanes »

16h30 M. Jean-René Valette, professeur à Sorbonne Université, directeur de Romania : « De l’amour que l’on dit courtois »

17h Discussion et clôture

Accès : voir le programme

La journée du vendredi 21 octobre pourra également être suivi en visioconférence. Merci d’inscrire votre adresse e-mail sur le bulletin d’inscription, afin de recevoir le lien de connexion.