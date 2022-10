O. Ombrosi, Le bestiaire philosophique de Jacques Derrida (préf. C. Pelluchon)

« L’animal comme Autre » : telle est la vision qu’expose ici Orietta Ombrosi en s’inscrivant dans les traces du bestiaire de Jacques Derrida, entre récits, concepts et argumentations philosophiques, nourrissant sa réflexion de la vie réelle ou métaphorique des animaux, et dessinant par là la naissance d’un mouvement de pensée alternatif. En effet, pister et suivre certains animaux, dans l’attention constante à leurs différences et singularités, soulève des enjeux décisifs, autant de défis éthiques et politiques pour prendre en charge la « question animale » autrement et de manière inédite.

Voici l’âne, le chat, et puis un chien au nom propre ; voici le bélier et le loup, et même une toute petite colombe ; sans oublier le serpent, la « bête » qui est déjà au commencement. Sur tout ce monde animal planent sans arrêt les grandes ailes de l’utopique Chimère, qui recueille aussi le chant du coq, annonciateur de ce jour prochain où les relations entre les hommes et les animaux seront enfin radicalement différentes.

SOMMAIRE

Une introduction furtive. À l’heure du coq

Chapitre I Sans l’ânesse de Balaam

Sur la passion des animot(s)

1. Une question d’ânesse

2. De l’« Ecce homo » à l’« Ecce animot »

3. « Ecce animot »

Chapitre II Une chatte, et pas un chien

Quelques questions d’éthique et de différence

1. « Carnophallogocentrisme » : une étrange bête à déconstruire

2. Une chatte, et non seulement un chien

3. Miserere !

Chapitre III Sur la trace du bélier

Approches de zoo-théologie : ce qui (lui) reste du judaïsme

1. Le bélier de la prière

2. Le bélier du sacrifice

3. Le bélier de l’eschatologie

Chapitre IV « À pas de loup » vers les loups

Avancées pour une politique « au-délà dans » la politique

1. Une colombe à l’horizon

2. D’un loup à l’autre, à l’autre du loup

3. Pour une « conversion » de la politique et son « au-delà dans »

Chapitre V - Le sifflement du serpent

Tentations philosophico-poétiques

I. Le serpent de la Génèse

II. Le face-à-face avec le serpent

Appendice I. Malheur

L’escargot des avant-coureurs

L’espoir inconnu de l’« animal » selon Max Horkheimer et Theodor W. Adorno

Appendice II. Bonheur

Chat sur chat. Griffe sur griffe.

L’écriture du chat Murr de Hoffmann selon Autobiogriffures de Sarah Kofman