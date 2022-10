Les bibliothèques de compositeur·ices : pratiques de lecture et espaces dynamiques de la création musicale (U.L.Bruxelles)

« Les bibliothèques de compositeur·ices : pratiques de lecture et espaces dynamiques de la création musicale »



Colloque international - Université Libre de Bruxelles - 20 et 21 octobre 2022



Quelle est la place de la lecture dans les processus de création musicale ? Quelles fonctions la bibliothèque remplit-elle pour un·e compositeur·ice ? Quelle filiations, quels réseaux de savoirs se tissent au sein de la bibliothèque comme espace de travail, de réflexion, de loisir, de sociabilité ? Quel statut la musicologie confère-t-elle aujourd'hui à ces ensembles des livres lus et/ou possédés, patrimoine matériel en perpétuelle évolution, patiemment construit puis souvent dispersé ?



Le colloque international « Les bibliothèques de compositeur·ices : Pratiques de lecture et espaces dynamiques de la création musicale » organisé conjointement par le Laboratoire de Musicologie de l'Université libre de Bruxelles et la plateforme Dictéco – Dictionnaire des écrits de compositeur·ices se tiendra les 20 et 21 octobre prochains à Bruxelles.



