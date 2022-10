La traduction des littératures étrangères et leurs paradigmes de réception en France 2 (Bordeaux)

La traduction des littératures étrangères et leurs paradigmes de réception en France 2 :

cadre discursif et choix traductifs, champs éditoriaux, lectorats cible et à venir

Journée d’étude (CEREO - Plurielles) / jeudi 10 novembre 2022

Université Bordeaux Montaigne

Maison de la recherche – salle des thèses

Esplanade des Antilles, Domaine universitaire 33607 Pessac

Ouverture

9 h 00 – 9 h 25 Accueil des participants : Tan-Ying Chou, organisatrice de la manifestation

Première séance

9 h 25 – 10 h 35

Présidence : Tan-Ying Chou, maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, Plurielles

Littérature mondiale, « World Literature », traduction, hétéroglossie

Didier Coste, professeur émérite des universités, Université Bordeaux Montaigne, Plurielles

La traduction, du point de vue de l’éditeur

Olivier Bessard-Banquy, professeur des universités, IUT Bordeaux-Montaigne, Plurielles

Discussion

Deuxième séance

10 h 45 – 12 h 00

Présidence : Angel Pino, professeur des universités, Université Bordeaux Montaigne, Plurielles

Quelle « littérature », pourquoi, quelles incidences sur nos choix traductifs et le lectorat visé ?

Annie Montaut, professeur émérite des universités, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), SeDyL et LABEX EFL

« Non seulement c’est un homme, mais en plus il est mort! » ou ce qu’on attend de la littérature iranienne

Julie Duvigneau, maître de conférences, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), CeRMI (CNRS)

Discussion (puis pause déjeuner)

Troisième séance

14 h 00 – 15 h 10

Présidence : Shao Baoqing, maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, Plurielles

La littérature japonaise en France : traductions, légitimation et questions à venir

Cécile Sakai, professeur émérite des universités, Université Paris cité, CRCAO

Les traductions de littérature chinoise entre champ éditorial français et champ éditorial européen

Isabelle Rabut, professeur émérite des universités, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), IFRAE

Discussion (puis pause café)

Quatrième séance

15 h 40 – 17 h 15

Présidence : Chen Yan-Zhen, maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, Plurielles

Hypothèses sur la réception française des poètes «obscurs» chinois

Céline Barral, maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, Plurielles

Chemin faisant : quelques réflexions sur la traduction de la littérature taïwanaise en France à la jonction des différents facteurs catalyseurs et inhibiteurs

Tan-Ying Chou, maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, Plurielles

Discussion finale