Existences collectives. Perspectives sémiotiques sur la sociabilité animale et humaine (Saint-Denis Paris 8 & Campus Condorcet)

Après avoir questionné les relations signifiantes qui se tissent entre des acteurs animaux non-humains et humains en allant de la parole à la chair (colloques La parole aux animaux. Conditions d’extension de l’énonciation » en 2018, puis Viande(s). Stéréotypies sémiotiques et inquiétude culturelle en 2019), le Groupe d’activités sémiotiques de Paris 8, en collaboration avec le réseau doctoral Grand Paris Sémiotique et le Laboratoire Paragraphe, poursuit ainsi ses questionnements zoosémiotiques en abordant les agencements collectifs et en interrogeant des communautés de formes, de pratiques, ou même de destins, transcendant parfois les variations spécistes ou permettant d'imaginer de nouveaux embranchements.

Site du colloque…

—

Programme…

jeudi 20 octobre 2022

09:10 - 09:30Accueil (Salle A2-204, Université Paris 8) 09:30 - 10:00Ouverture (Salle A2-204, Université Paris 8) 09:30 - 10:00› Exister ensemble : l'actant collectif en question - Denis Bertrand, Université Paris 8 - Pauline Hachette, Fablitt, CEMTI - Everardo Reyes, Paragraphe 10:00 - 10:451. Espaces et interactions : éthologie culturelle, projections anthropomorphes (Salle A2-204, Université Paris 8) 10:00 - 10:45› La socialité chez les fourmis - Christine Darrault-Errard, Institut de recherche sur la biologie de l'insecte (CNRS) - Ivan Darrault-Harris, CeRes 10:45 - 11:00Pause café (Salle A2-204, Université Paris 8) 11:00 - 12:301. Espaces et interactions : éthologie culturelle, projections anthropomorphes (Salle A2-204, Université Paris 8) 11:00 - 11:45› L'intelligence collective des sociétés animales - Guy Theraulaz, Centre de Recherches sur la Cognition Animale 11:45 - 12:30› Visages, museaux, becs : la sociabilité faciale interspécifique ? - Massimo Leone - Università degli Studi di Torino 12:30 - 14:00Déjeuner (Salle A2-204, Université Paris 8) 14:00 - 15:001. Espaces et interactions : éthologie culturelle, projections anthropomorphes (Salle A2-204, Université Paris 8) 14:00 - 14:30› Grammaires humaines et animales de l'interaction sociale : une approche sémiotique - Julien Claparède-Petitpierre, Laboratoire Phier 14:30 - 15:00› Représenter le vivant non-humain dans l'espace public : perspectives sémiologiques sur les statues d'animaux - Marine Siguier, CEMTI 15:00 - 16:302. Ontologie et éthique des collectifs : penser une seule éthique pour les vivants ? (Salle A2-204, Université Paris 8) 15:00 - 15:30› Vivre avec le trouble du Pathocène : Re(con)figurer les communautés du compost pour un monde post-élevage et post-covid avec la fabulation spéculative de Donna Haraway - Ombre Tarragnat, CNRS-LEGS 15:30 - 16:00› Les procès d'animaux au Moyen-Âge : collectivité juridique incongrue des hommes et des bêtes - Hervé Couchot, Université Sophia (Tokyo) 16:00 - 16:30› Rapprochement des sociabilités animales et humaines : pour une éthique de l'interdépendance - Mina Apic, Université de Novi Sad

vendredi 21 octobre 2022

09:30 - 09:45Accueil (Salle 100, Centre de colloques, Campus Condorcet) 09:45 - 10:453. Animal / humain, vie collective et technologie : espaces, échelles et perceptions (Salle 100, Centre de colloques, Campus Condorcet) 09:45 - 10:15› Chats humains et chats accompagnés. Ethos et extimité sur les réseaux socio-numériques - Magali Bigey, Laboratoire ÉLLIADD - Justine Simon, Laboratoire ÉLLIADD 10:15 - 10:45› Approche éthologique de l'énergie : Et si le monde animal pouvait nous éclairer sur les transformations du système énergétique ? - Ylan Damerose, PhiléPOL 10:45 - 11:00Pause café (Salle 100, Centre de colloques, Campus Condorcet) 11:00 - 12:003. Animal / humain, vie collective et technologie : espaces, échelles et perceptions (Salle 100, Centre de colloques, Campus Condorcet) 11:00 - 11:30› Biomimétisme pour la mobilité et la sécurité routière : le banc de poissons et la mobilité automatisée et connectée - Veronika Chernaia - Fablitt 11:30 - 12:00› Existences numériques et cybernétique spéculative - Everardo Reyes - Université Paris 8 12:00 - 13:30Déjeuner (Petit salon du Faculty Club) 13:30 - 15:004. Transversalité des collectifs et imaginaire : figures, fictions, mythes (Salle 100, Centre de colloques, Campus Condorcet) 13:30 - 14:00› In-formes de vie. Deux fictions pour penser le trouble face aux existences animales dominées - Pauline Hachette, CEMTI, Fablitt 14:00 - 14:30› Mutation des collectifs : le cachalot, en meute et en famille, de Jules Vernes à François Sarano - Denis Bertrand - GASP8-GPS 14:30 - 15:00› Le catalogue « Fukami » et le leurre animiste d'une esthétique du collectif japonais - Frédéric Weigel - Palais des paris 15:00 - 15:15Pause café (Salle 100, Centre de colloques, Campus Condorcet) 15:15 - 17:004. Transversalité des collectifs et imaginaire : figures, fictions, mythes (Salle 100, Centre de colloques, Campus Condorcet) 15:15 - 15:45› « Some insects called the human race »: l'humanité comme essaim. Usages politiques d'une métaphore animale - Arthur Ségard, New York University 15:45 - 16:15› Les chats, les aspirateurs, la salade verte - Pierre Cassou-Noguès, LLCP 16:15 - 17:00› L'Arche, un espace-temps linguistique ?, en dialogue avec Denis Bertrand - Anne Simon, République des Savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie 17:00 - 17:15Clôture (Salle 100, Centre de colloques, Campus Condorcet)