Marie-France et Jean de Palacio

Paul Alexis, l'outsider des lettres

Paris, Classiques Garnier, Archives des lettres modernes, 2022

Paul Alexis (1847-1901), qui se désignait lui-même comme un outsider, méritait de sortir de l’ombre et de n’être plus seulement considéré comme un féal d’Émile Zola. L’étude des nombreuses facettes de sa personnalité et de son œuvre permet de définir sa singularité littéraire et d’en révéler la richesse.

Découvrez la table des matières.